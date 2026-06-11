Compromís per Ontinyent destaca que el nuevo Hospital es "una conquista social" y "vigilará" la calidad asistencial

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha destacado positivamente la apertura definitiva del nuevo Hospital General de Ontinyent, poniendo en valor la "conquista colectiva que supone" después de décadas de movilización social en Ontinyent y la Vall d'Albaida para conseguir un centro hospitalario comarcal público, moderno y completo.

El portavoz del principal partido de la oposición municipal, Nico Calabuig, ha agradecido todo el trabajo realizado por el personal para hacer posible el traslado en el nuevo edificio. Así mismo, ha destacado que esta noticia también requiere una actitud prudente, teniendo en cuenta el historial de incumplimientos y los problemas de dotación de personal y servicios que se han sufrido siempre, agraviados por la gestión privatizadora de la actual Consellería de Sanidad del Partido Popular.

En palabras de Nico Calabuig, “Compromís per Ontinyent queremos agradecer a toda la ciudadanía, el tejido social, las entidades sociosanitarias y el personal de la sanidad pública su lucha y perseverancia hasta hacer posible la apertura del nuevo Hospital. Esta es una conquista de toda la sociedad, que tenemos que cuidar y defender para que sea una garantía de atención sanitaria pública, completa y de calidad. Por eso, también pedimos prudencia y un seguimiento del funcionamiento diario del Hospital. La ciudadanía merece una cartera de servicios amplia, una bajada de las listas de espera en citas y operaciones quirúrgicas, y una mayor agilidad en la realización de pruebas diagnósticas. Además, como zona de interior sufrimos una problemática añadida en la dotación de personal, que tiene que contar con soluciones reales”.

“Lamentablemente, en los últimos años estamos asistiendo a un deterioro de la sanidad pública valenciana por parte del Partido Popular y Vox, con derivación de pruebas a la sanidad privada, recortes de personal y falta de inversión. La Conselleria de Sanidad ha seguido una política de desprestigio de aquello público mientras beneficia a empresas amigas, o incluso a familiares del actual conseller, tal como se ha denunciado en los medios de comunicación. Ante este contexto, tenemos que estar vigilantes y no dar por finalizada la reivindicación y la exigencia de una atención sanitaria de calidad en nuestra ciudad. Tenemos la infraestructura, ahora hay que asegurar su funcionamiento óptimo con las inversiones, personal, servicios y recursos que merecemos. Además, hay que prestar atención al funcionamiento de las instalaciones, por si se detectan carencias a mejorar”, ha apuntado Calabuig.

Movilizaciones

Por su parte, la regidora Helena Gandia ha destacado que “siempre nos hemos implicado en las concentraciones, manifestaciones y otras movilizaciones sociales. Y lo continuaremos haciendo, gobierne quién gobierne. Además, en todos estos años hemos propuesto y participado en reuniones conjuntas con la conselleria para reclamar soluciones para Ontinyent, centradas en la dotación de servicios y la atención de las necesidades de nuestra ciudad y comarca. Tenemos que denunciar que nuestro grupo político no fue invitado oficialmente a la visita del conseller de Sanidad junto con el alcalde de Ontinyent al nuevo Hospital el pasado 27 de mayo. Frente a estas actitudes, mantenemos nuestra mano extendida, como siempre, para trabajar por la sanidad pública en Ontinyent y la Vall d'Albaida y defenderla por encima de todo”.

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“Delante hay muchos retos que la Generalitat Valenciana tiene que atender, como la dotación de todo el personal facultativo necesario en las diferentes especialidades, la ejecución del plan vacacional, el refuerzo de la atención primaria o la implementación de una sanidad pública de proximidad, más conectada con su entorno. Frente a los méritos y medallas que han querido atribuirse unos y otros, continuamos manteniendo una postura coherente, de prudencia. Y también queremos reconocer, como ya hicimos en el último Pleno Municipal, a todo el personal del Hospital de Ontinyent, para hacer posible el traslado y la apertura del nuevo centro hospitalario mientras se mantenía la atención sanitaria. Ha supuesto un esfuerzo y una tarea logística muy importantes, sin los cuales no podríamos disfrutar de las nuevas instalaciones”, ha concluido Helena Gandia.