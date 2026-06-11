Dani Nebot plasma la esencia popular de la Fira d'Agost con una colección de 12 carteles

El prestigioso diseñador Dani Nebot (Barracas,1953) es el autor del cartel de la edición 2026 de la Fira d'Agost de Xàtiva. La obra ha sido presentada este jueves de forma oficial en el salón de plenos del ayuntamiento. Y no se trata de una única obra, ya que el autor ha ideado una serie de 12 carteles bajo una iconografía similar y con fondos diferentes. Un ventilador, un caballo con sombrero, un melón o unas ollas son los elementos principales de algunos de los carteles.

Nebot, que fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño en 1995 y es el creador del diseño de los Premios Levante-EMV, ha explicado que lo primero que realizó fue un listado improvisado de bocetos y elementos. Tras presentarlo a los responsables del Ayuntamiento de Xàtiva, el proyecto cuajó en seguida: "Creo que eventos como la Fira d'Agost son de la gente, del pueblo. Y he querido plasmar objetos que recuerden a la Fira", ha manifestado el autor.

Dani Nebot, con sus composiciones sobre la Fira d'Agost. / PERALES IBORRA

Actualizar el mensaje

"Me parece que poder participar en un acontecimiento que tiene más de 700 años y que se ha venido haciendo sistemáticamente, es un lujo. Poder llegar a colaborar y expresar la convocatoria popular de esta celebración es una gran aventura" ha prosegido Nebot.

"También he pensado en actualizar el mensaje. Hoy en día los objetos estáticos y físicos son cosas que están muy bien, son cosas de las que hemos hablado toda la vida y en el mundo digital que cada vez es más importante. Hemos querido tener una variación imágenes diferentes para expresar un mismo concepto", ha explicado el diseñador. "Lo que percibo con esto es que una vez lo veas, sea cual sea el elemento, identificarás que es la Fira de Xàtiva", ha incidido. A su vez, el autor ha explicado que "lo que menos me gusta es la idea del privilegio real. La Fira es de la gente, es popular", ha apostillado