La Font de la Figuera se apunta al turismo de aventura con una vía ferrata de 534 metros y 7 pasos aéreos en la Cova de la Sarna

El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha sacado a concurso la construcción de una vía ferrata en la pared rocosa conocida como Cova de la Sarna, situada en el entorno del Alt del Cofrenet, cerca del puerto de Almansa, en plena sierra al norte del término municipal de la localidad de la Costera. La actuación está presupuestada en alrededor de 100.000 euros.

En un contexto de auge del turismo activo o de aventura, el consistorio está realizando una importante apuesta por atraer nuevos visitantes. Según expone el pliego del contrato de las obras, la vía ferrata tendrá un recorrido principal con un nivel medio, pero incluirá alternativas de mayor dificultad, combinando distintos tipos de pasos aéreos con tramos de progresión mediante grapas.

El proyecto que ha salido a licitación -el plazo para presentar ofertas termina este 15 de junio- describe las características necesarias para la definición del recorrido, correcto diseño y equipamiento de la instalación, haciendo especial hincapié en los elementos de seguridad y progresión a instalar.

La Cova de la Sarna, donde se creará al vía Ferrata en la Font de la Figuera. / A.F.

Según precisa el documento, la apuesta por este tipo de instalación turística responde a "los buenos resultados que han tenido las infraestructuras similares ya ejecutadas en otros puntos de la Comunitat Valenciana", que "se han convertido en polos de atracción para un tipo de turismo que busca la actividad física en la naturaleza como elemento principal para su visita". El pliego subraya que la construcción de una vía ferrata "atraerá a usuarios que de manera autónoma puedan realizar el recorrido, además de poder ser explotada por empresas de turismo activo tanto de Valencia como de Alicante, Murcia o Albacete para guiar a clientes". Será, además un complemento a los deportes de montaña tradicionales, así como a las diferentes rutas de senderismo del municipio y al turismo etnológico.

Puntos de escape

Eso sí, las vías ferrata constituyen una actividad de turismo activo no exenta de posibles riesgos para el usuario. Por eso, la roca debe ser escogida para favorecer el anclaje correcto, debiendo sanearse y comprobarse su capacidad de carga. El recorrido diseñado en la Cova de la Sarna será dinámico y contará con tramos de distinta exigencia técnica, así como con varios puntos de escape distribuidos estratégicamente, que permitirán abandonar la instalación de forma segura en caso necesario. El proyecto contempla un itinerario principal clasificado con dificultad media, que contará con cuatro pasos aéreos (un puente tibetano, un puente colgante, una escalera al cielo y una tirolina), complementado con diferentes variantes opcionales para usuarios que busquen un mayor nivel de desafío.

El trazado incluirá "tramos verticales de subida y bajada y variedad de retos que ofrecerán vistas panorámicas únicas que darán opción a experimentar la adrenalina", detalla el proyecto. Además, siguiendo las premisas de alcanzar un público lo más amplio posible, se ofrecerán diferentes opciones adaptadas a cada tipo de perfil de usuario y múltiples opciones de escape para aquellos que decidan abandonar o hacer solo un parcial del recorrido completo. Los tramos con dificultad K4 contarán con dos pasos aéreos (un tablón y un puente de balancines) y una tirolina de 111 metros. Para los muy expertos (dificultad K5-K6) habrá otro pequeño tramo pero "explosivo", aprovechando los extraplomos de la cueva, con un desafío de 26 metros.

En total, la vía ferrata de la Cova de la Serna tendrá una longitud equipada total de 534 metros, contando los tres tramos con dificultad K3, K4 y K5/K6.