La historia de Rovellet llega a Moixent con una exposición fotográfica de L'ETNO

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, lleva a Moixent 'Rovellet i el seu temps’; se trata de una muestra fotográfica que mostrará en la oficina de turismo de la localidad desde este viernes 12 de junio y hasta el próximo 7 de julio, la trayectoria de Antonio Reig, Rovellet, jugador profesional mítico de pilota valenciana de la modalidad d'escala i corda. Esta nueva propuesta está coordinada por L'ETNO a través del programa de exposiciones itinerantes en colaboración con el Museu de la Pilota del Genovés.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado "la diversidad y riqueza cultural de nuestra provincia, que se expresa a través de múltiples vertientes", y ha destacado la importancia de que "esté al alcance de todos los vecinos y vecinas, fomentando una oferta descentralizada y accesible". Por ello, "para la Diputació de València resulta esencial impulsar iniciativas que permitan que la actividad cultural llegue a todos los rincones de la provincia", señala.

'Rovellet i el seu temps’

Una selección de fotografías narra la historia de Antonio Reig. Rovellet nació en València en 1932 junto al trinquet Pelayo y fue bautizado por la afición con el nombre de su padre, el pilotari Rovell de Dénia. A los 15 años debuta como profesional y los 17 años se enfrenta a la figura de la época, Juliet d'Alginet, partida que se repitió por todos los trinquets de la geografía valenciana. Durante muchos años, esta pareja se enfrentó en el trinquet de Pelayo en unas emocionantes partidas que todavía se narran.

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Rovellet, que se retiró en 1979, no sólo fue admirado por su juego, elegante y lleno de conocimiento, sino también por la caballerosidad que desplegaba en el ambiente de la pilota.