El Infantil Femení del Ciutat de Xàtiva CFB disputa amistosos con el Valencia CF y Elx CF
El equipo del club setabense sigue sumando experiencias de élite, con encuentros con clubes de fútbol profesional
El fútbol femenino del Ciutat de Xàtiva CFB continúa dando pasos adelante. En solo una semana, el equipo Infantil Femení del club setabense ha sido invitado por dos clubes de fútbol profesional para disputar partidos amistosos en sus respectivas ciudades deportivas. Las chicas del equipo infantil han jugado contra el Elx CF y el Valencia CF.
Tras visitar la Ciutat Esportiva del Elx CF la semana pasada, esta semana las jugadoras han vuelto a vivir una experiencia de gran nivel al ser invitadas por el Valencia CF para disputar un nuevo amistoso en su ciudad deportiva. Estas iniciativas forman parte del trabajo que el club de Xàtiva desarrolla para ofrecer a sus futbolistas una formación integral, combinando el aprendizaje deportivo con vivencias únicas que contribuyen a su crecimiento personal y futbolístico, destacan desde el CDX.
El Ciutat de Xàtiva CFB pone de manifiesto que el hecho de que clubes como el Valencia CF y el Elche CF cuenten con el club de Xàtiva para este tipo de encuentros "refuerza el trabajo que se está realizando desde la base y la apuesta decidida por el desarrollo del fútbol femenino. Desde el club continuaremos trabajando para que nuestras jugadoras disfruten de las mejores oportunidades posibles, demostrando que desde Xàtiva también se puede crecer y competir en entornos de alto nivel".
El Ciutat de Xàtiva CFB mantiene abierta su escuela de fútbol para todas aquellas niñas y niños que quieran iniciarse o continuar formándose en un proyecto deportivo y educativo de referencia. Cualquier familia interesada puede acercarse al club y conocer, sin ningún compromiso, la metodología y el día a día de la entidad deportiva.
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