El nuevo servicio de recogida de residuos de Ontinyent duplica operarios y triplica los camiones de basura

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este miércoles en la Plaça de la Coronació los vehículos, la equipación y el personal que formarán parte del nuevo servicio municipal de recogida de residuos, que entrará en funcionamiento de manera integral el próximo lunes 15 de junio.

El servicio, gestionado por la empresa Fovasa, supone una de las mayores renovaciones realizadas hasta ahora en este ámbito, con una importante ampliación de los recursos humanos y materiales destinados a la recogida de residuos y la apuesta por nuevas tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del servicio. El acto contaba con la intervención del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez y la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, así como con la presencia de representantes de la empresa adjudicataria y miembros la plantilla que prestará el servicio.

Jorge Rodríguez incidía en que la ciudad “se convierte en un modelo de referencia en la lucha contra el cambio climático, en la recuperación de residuos y en la implantación de sistemas más eficientes de gestión”. Asimismo, hacía hincapié en las mejoras incorporadas con el nuevo contrato, remarcando que “gana Ontinyent porque doblamos el número de trabajadores y trabajadoras, porque incorporamos una flota mucho menos contaminante y también menos ruidosa, y porque estoy convencido de que los resultados serán también favorables desde el punto de vista económico para la ciudadanía”. El alcalde tenía también palabras de agradecimiento para el personal municipal, los técnicos implicados en el proceso y los nuevos trabajadores del servicio.

Por su parte, la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, detallaba que la plantilla pasa de 23 personas a un total de 44 operarios, a los cuales se suman una administrativa, un encargado y dos educadores ambientales permanentes. Durante los primeros meses de implantación, además, se contará con más de una decena de educadores ambientales para reforzar la atención a la ciudadanía. La flota incorpora nueve camiones recolectores, frente a los tres vehículos a que prestaban servicio anteriormente. A estos se suman un camión-grúa, un vehículo específico para la limpieza de contenedores y áreas de aportación, así como varias furgonetas eléctricas destinadas a los responsables del servicio y a los educadores ambientales.

Otra novedad es la incorporación de tecnología inteligente para el seguimiento y control del servicio. Los vehículos dispondrán de sistemas GPS, básculas integradas y mecanismos de lectura de los chips identificativos de los cubos y contenedores, que permitirán acceder a datos fundamentales para avanzar progresivamente hacia los sistemas de pago por generación previstos en la normativa europea, donde cada vivienda contribuye en función de los residuos que genera.

Las prestaciones se amplían

El nuevo servicio también amplía las prestaciones disponibles para la ciudadanía. Entre las mejoras destaca el incremento de la frecuencia de recogida selectiva, el refuerzo de la recogida de materia orgánica a los grandes productores, el aumento de las frecuencias de limpieza de los contenedores y la ampliación del servicio de recogida de voluminosos, que pasa de uno a dos días semanales. Igualmente, se ha reforzado el servicio en las zonas diseminadas con la instalación de nuevos contenedores para todas las fracciones. Entre los recursos habilitados figura también una aplicación móvil que permite consultar las aportaciones realizadas y acceder a información relacionada con el servicio, así como una oficina de atención ciudadana en la calle Mayor.

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Finalmente, Sayo Gandia ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana durante las primeras semanas de funcionamiento del nuevo sistema, apuntando que “estamos ante un servicio muy complejo y cualquier implantación de estas características necesita un periodo de adaptación. Pedimos paciencia para que puedan aparecer incidencias puntuales que iremos resolviendo de manera progresiva, pero estamos convencidos que las mejoras acabarán traduciéndose en una ciudad más limpia, más sostenible y preparada para los retos ambientales del futuro”, concluía.