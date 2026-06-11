La Obra Social de Caixa Ontinyent edita un cuento infantil sobre el Mestre Ferrero en el centenario de su nacimiento

La Obra Social de Caixa Ontinyent ha editado un nuevo cuento infantil con motivo del centenario del nacimiento del Mestre José María Ferrero Pastor, destacado autor y compositor de Ontinyent, reconocido especialmente por su aportación a la música de las fiestas de Moros y Cristianos, de la que está considerado uno de sus grandes referentes.

La publicación, titulada “El mestre que feia música amb el cor”, adapta la biografía del Mestre Ferrero al formato de cuento infantil, acercando de manera didáctica y emotiva su trayectoria personal y musical a los más jóvenes. El objetivo es transmitir a las nuevas generaciones el valor de sus raíces, su cultura y sus tradiciones, poniendo en valor la música como elemento de identidad y de vinculación con el territorio.

Esta publicación se integra dentro de la colección “Cadireta de boga”, que habitualmente recupera y fomenta el conocimiento de cuentos de tradición oral valenciana dirigidos a niños y niñas. En esta ocasión, el proyecto adquiere un carácter especialmente singular y emotivo, ya que nace con la voluntad de preservar y transmitir el legado del Mestre Ferrero como parte esencial de la memoria colectiva y del patrimonio musical valenciano.

La presentación pública del cuento y de la exposición itinerante es este jueves a las 19:00 horas, en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, en un acto abierto al público en el que participarán también alumnos y alumnas de 5º de Primaria del Colegio Vicente Gironés.

Cartel del cuento del Mestre José María Ferrero Pastor, editado por la Obra Social de Caixa Ontinyent. / Caixa Ontinyent

Exposición itinerante

Como complemento a esta iniciativa, Obra Social de Caixa Ontinyent ha impulsado también una exposición itinerante sobre la vida y trayectoria del Mestre José María Ferrero Pastor. La muestra, compuesta por 12 paneles expositivos de gran formato, ofrece un recorrido divulgativo por su trayectoria artística, compositiva y humana, poniendo en valor su aportación a la música festera y a la cultura valenciana.

La exposición aborda distintas facetas del compositor, director y pedagogo ontinyentí, así como su estrecha vinculación con Ontinyent y con numerosas entidades musicales valencianas. Tras su presentación, iniciará un recorrido por centros educativos, conservatorios, escuelas de música, sociedades musicales, casas de cultura y otros espacios interesados en acogerla.

Desde Caixa Ontinyent se ha querido reconocer la importante labor desarrollada por la Comisión del Centenario del Mestre José María Ferrero Pastor. En ella participan representantes del Ayuntamiento de Ontinyent, Caixa Ontinyent, la Federación de Sociedades Musicales, la UNDEF, el Conservatorio Josep Melchor Gomis, la Sociedad de Fiestas del Santísimo Cristo de la Agonía, la Asociación Cultural La Nostra Terra, las tres bandas de música de la ciudad (Unió Artística Musical, Agrupació Musical y Banda Simfònica Tot per la Música), así como miembros de la familia del compositor.

Divulgación cultural y educativa

Este cuento se enmarca en el programa de publicaciones de la Obra Social de Caixa Ontinyent, una iniciativa centrada en la investigación y divulgación de temas autóctonos vinculados a la cultura, la música y las tradiciones valencianas. En sus más de 30 años de trayectoria, este programa ha alcanzado los 120 libros y 50 discos editados, con la participación de alrededor de 5.000 autores e intérpretes y cerca de 300.000 ejemplares distribuidos. El cuento se distribuirá a través de la red de oficinas de Caixa Ontinyent, de “La botiga” de su Obra Social, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana y también estará disponible para bibliotecas y centros educativos de la Vall d’Albaida.

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Con esta nueva publicación y la puesta en marcha de la exposición itinerante, Caixa Ontinyent refuerza su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural valenciano y con la transmisión de la identidad y memoria colectiva del territorio.