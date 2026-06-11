Ontinyent estrena los 55 arcos ornamentales de fiestas con la bandera y el escudo de la ciudad como elementos centrales

Ontinyent ha presentado este jueves en la Sala Gomis el diseño de los nuevos arcos ornamentales que decorarán las calles de la ciudad durante las Fiestas de Moros i Cristians, un proyecto impulsado por la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Diputación de València, que financia la actuación con una subvención nominativa de más de 150.000 euros.

Los nuevos elementos ornamentales, presentados en un acto abierto a la ciudadanía al que han acudido decenas de personas interesadas, tienen como principal hecho distintivo la presencia de la bandera propia de la ciudad y elementos heráldicos del escudo de Ontinyent, como son los grifos lanzando agua. En total se dispondrá de 55 arcos, que se convertirán en una nueva seña visual de las fiestas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, enmarcaba esta iniciativa en el momento de transformación que vive la ciudad y destacaba que “estamos viviendo momentos históricos para nuestra fiesta de Moros i Cristians”. En este sentido, recordó hitos como la declaración de Interés Turístico Internacional, la creación de nuevos espacios e iniciativas vinculadas a la fiesta o la incorporación ahora de unos arcos ornamentales que “cambiarán la fisonomía visual de nuestras calles durante los días grandes”. Rodríguez ha puesto en valor que “Ontinyent está demostrando que cuando tiene capacidad de influencia en los espacios donde se toman las decisiones es capaz de conseguir recursos e inversiones que se transforman en mejoras reales para la ciudad”. El alcalde ha defendido que actuaciones como esta “son fruto del trabajo, la constancia y la capacidad de defender los intereses de Ontinyent allá donde corresponde”.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, resaltaba que “nuestra apuesta por los moros y cristianos en la Diputación de València ha estado presente siempre hasta conseguir equiparar estas fiestas a las Fallas, con acciones como la creación de una línea de ayudas a todas las comparsas de la provincia de València de 500 euros, al igual que ya existía la de Fallas”. En el caso concreto de Ontinyent, Enguix recordó que, con motivo de la declaración de las Fiestas de moros y cristianos de Ontinyent como fiesta de Interés Turístico Internacional se concedió una ayuda de 100.000 euros para los actos vinculados con la conmemoración de esta declaración, “y ahora, de nuevo, la presencia a la Diputación permite hacer grande nuestra fiesta con una nueva ayuda de más de 150.000 euros para darle una identidad visual clara a nuestra fiesta con una nueva ornamentación lumínica que contribuirá a reforzar la singularidad y la espectacularidad de un acto que es una referencia dentro del mundo festero”.

Encendido simbólico

La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, ha destacado que esta actuación “es un ejemplo de cómo podemos continuar haciendo crecer nuestras fiestas sin perder su esencia, incorporando nuevos elementos que proyectan la mejor imagen posible de Ontinyent”. Muñoz incidía en que “los nuevos arcos están pensados desde Ontinyent y para Ontinyent, con símbolos que nos representan y que contribuirán a hacer todavía más especial la experiencia de festeros, vecindario y visitantes”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, ha calificado el proyecto como “una gran inversión en patrimonio material festero equiparable a la construcción del actual castillo de fiestas en 1985”. Calabuig señalaba que los nuevos arcos “aportarán una imagen propia y fácilmente reconocible de la ciudad, convirtiéndose en una nueva marca visual que estará presente en miles de fotografías, videos y retransmisiones” destacando que los nuevos arcos “contribuirán a reforzar la grandiosidad de la Entrada y a incrementar todavía más el orgullo con que festeros y festeras desfilan por las calles de la ciudad”. Durante la presentación, se ha mostrado recreaciones de los nuevos arcos integrados en diferentes puntos de la ciudad. El acto ha concluido con el encendido simbólico de un prototipo a escala real.