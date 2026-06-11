Un proyecto rural impulsa la recuperación de hornos de pueblo y la repostería tradicional

Los Grupos de Acción Local Caroig-Xúquer-Serra Grossa y Som Rurals, gestores de la iniciativa Leader en los 81 municipios rurales de 6 comarcas de la provincia de València (la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d'Albaida, la Safor, la Ribera Alta y la Baixa) ponen en marcha el Proyecto Rent, una iniciativa piloto, con metodología 360, para mejorar las perspectivas territoriales y sociales mediante la recuperación del sector de los hornos tradicionales y aprovechar esta reavivación para crear red social, nuevas expectativas de negocio y servicios adecuados para los pueblos.

El punto de partida de Rent es "una inquietud y una demanda local evidente". Exponen que los hornos son un servicio esencial en los pueblos con un importante efecto tractor sobre otros sectores y que, además, preserva un rico patrimonio local que puede ser puesto en valor de muchas maneras. Según las gerencias de los 2 grupos: “en el mundo rural, cuando se pierde un horno, no solo se pierde un negocio, se pierde mucho más, se pierde un servicio, un punto de reunión, y, por tanto, se pierde red local, tradición, identidad. Por eso, mantenerlos y crear de nuevos, puede ser aprovechado para prestar otros servicios complementarios que ayudan a obtener más ingresos”.

El proyecto pretende aprovechar el renacimiento del interés por el pan y la repostería por las nuevas generaciones, que está convirtiéndose en un nicho de nuevos negocios y en una importante tendencia como la gente aficionada conocida como "panarres". Con toda la información obtenida en el diagnóstico, la orientación del proyecto es recuperar los hornos pero adaptándolos a la realidad laboral y social actual; y también estudiar qué nuevas funciones pueden y tienen que adquirir para ser viables. Por ejemplo, se creará una ruta de hornos o se explorarán nuevas vías para la promoción y comercialización de un recetario tradicional, muy conocido por la calidad y variedad de sus producciones. "No en balde, nos encontramos al epicentro de las monas, los panquemados, el arnadí, la monxàvena, las orelletes o el pastel de Glòria".

"Caja de herramientas"

Parte importante del trabajo previo se ha materializado en una “caja de herramientas” con información útil y práctica para personas interesadas en emprender en el mundo de la repostería, que ahora se pone a disposición del público, para acompañar a cualquiera que quiera emprender o mejorar en el mundo de los hornos tradicionales de pueblo. Esta caja de herramientas será presentada, el próximo 29 de junio en El Palomar, en el grupo motor del proyecto, que cuenta con personas del ámbito profesional y de la promoción territorial y turística.

Además, el proyecto contará con jornadas temáticas y casos de éxito, recuperación de recetario tradicional, la creación de la “Ruta Rent” para promocionar los establecimientos tradicionales y campañas en redes sociales. Una parte del proyecto pretende implicar a la gente en mantener servicios en los pueblos, hacer las propuestas atractivas y generar una masa crítica necesaria de clientela, prescripciones y apoyo para el funcionamiento de las diferentes iniciativas que puedan surgir en el futuro a raíz de la propuesta.