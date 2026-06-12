Más de 300 personas participan en el almuerzo de fin de curso de los centro cívicos municipales

Más de 300 personas participaban este viernes en el Parque de Benarrai de Ontinyent en el almuerzo de fin de curso de las actividades de los centros cívicos municipales, una jornada que incluía también una matinal de música y actividad física suave, y a la que asistía el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, acompañado por varios regidores y regidoras municipales.

El alcalde y concejales de Ontinyent en el almuerzo de fin de curso de los centros cívicos de la ciudad. / Ajuntament Ontinyent

El alcalde agradecía a los presentes su participación “en un programa que supone uno de los elementos que siempre nos han definido, como es ser un gobierno que ha tenido siempre mucho en cuenta la importancia de atender a nuestras personas mayores y promover su envejecimiento saludable y su actividad”. La regidora de Mayores Activos, Inma López, también destacaba “la buena acogida que ha tenido la oferta programada, en la que este año hemos contado con 900 plazas que se llenaron rápidamente. Estamos muy satisfechos de poder ayudar a los mayores a mantener una buena salud física y mental, y animarlos a seguir aprendiendo, haciendo cosas y disfrutar de la vida y de la posibilidad que da el tener tiempo libre”, remarcaba.

La programación ha incluido 75 horas semanales de actividades, incluyendo 24 horas semanales en cada uno de los centros (centro cívico de Sant Josep-Caixa Ontinyent, centro cívico del Llombo y centro de envejecimiento activo comunitario de Sant Rafel) además de 3 horas por semana en el centro ocupacional José Antonio Bodoque. Entre las actividades ofrecidas ha habido algunas como cuerpo, música y danza, mindfulness, nuevas tecnologías o arte creativo. A las actividades en los centros cívicos hay que sumar la oferta de la programación de “Mayores Activos”, con actividades planteadas de manera específica para favorecer el envejecimiento activo entre las personas de más de 55 años de la ciudad.

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Dentro de esta programación, en el mes de junio se incluyen los talleres sobre salud mental organizados con el Servicio de Atención y Seguimiento al Enfermo Mental (SASEM) los días 5, 11 y 18; una excursión cultural a Moraira el 16 de junio; una actividad de introducción a la ópera en colaboración con el Palau de les Arts de València también el 16 de junio; y una charla dirigida a personas cuidadoras bajo el título “Cuidarse para poder cuidar” el 23 de junio. En cuanto al mes de julio, del 20 al 31 tendrá lugar el proceso de matrícula para las actividades del curso 2026/2027 en los centros cívicos y en el centro de envejecimiento activo, con una oferta que incluye disciplinas como cuerpo y bienestar, música y danza, arte creativo, nuevas tecnologías o actividades cognitivas. La programación completa se puede consultar en los centros de mayores de la ciudad y en la página web municipal.