Los Campaners de Moixent organizan la quinta edición de las visitas guiadas a la torre campanario de la iglesia

La asociación Campaners de Moixent organizará, por quinto año consecutivo, visitas guiadas a la torre campanario de la Iglesia de San Pedro Apóstol, víspera de San Pedro Apóstol Titular de la Iglesia Parroquial y Patrón de Moixent, favoreciendo así que aquellas personas que del lunes al miércoles fiestas patronales no hayan tenido la oportunidad de realizar la visita o para aquellas que ahora quieren repetir.

El horario de las visitas será de 18 a 19 horas. Los Campaners destacan que en las cuatro ediciones anteriores han realizado la visita las reinas de Moixent y València y sus damas con el presidente/a de la Comisión de Fiestas Patronales, ya que durante la semana de fiestas son muchos los actos a los que tienen que asistir. La visita está animada con comentarios y observaciones con la explicación de Campaners sobre cada una de las ocho campanas, y la Matraca, toques y las piezas que hay en la base del campanario.

Entre las actividades que desarrollan, además de la recuperación e interpretación de toques de campanas a lo largo del año, "está la tarea de investigación. Este año más concretamente sobre el primer Centenario del Inicio de la Reconstrucción de la Torre Campanario y los 50 años de la mecanización de las campanas", subrayan los Campaners, que añaden también "las visitas al campanario que desde 2008 se realizan en la semana de fiestas patronales, y que desde hace tres años también en la víspera de San Pedro; y la divulgación de las actividades y trabajos".

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Entre las actividades que Campaners de Moixent desarrollan, además de la recuperación e interpretación de toques de campanas a lo largo del año, está la tarea de la investigación de "toques tradicionales no solo de Moixent, sino de la comarca de La Costera, así como de nuestra Torre campanario, que estamos en los años de su reconstrucción", concluyen.