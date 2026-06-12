Doble reconocimiento para el CEIP Taquígraf Martí de Xàtiva en el Festival Tirant Avant 2026

El CEIP Taquígraf Martí está de enhorabuena después de triunfar en el Festival Tirant Avant 2026, donde se ha alzado con dos premios. El centro educativo de Xàtiva ha recibido el premio del Público y el premio a la Inclusión Educativa, un doble reconocimiento por un proyecto audiovisual en el marco del Festival Tirant Avant 2026, un certamen que promueve la creación audiovisual en valenciano entre el alumnado de diferentes etapas educativas. El colegio Taquígraf Martí ha sido reconocido por el proyecto "El meu lloc al món".

Diploma del premio del Público al CEIP Taquígraf Martí de Xàtiva. / Levante-EMV

El premio del Público ha sido concedido después de un proceso de votación abierta a través del canal oficial del festival, donde las producciones participantes han podido ser visualizadas y valoradas por la ciudadanía. Este reconocimiento pone de manifiesto el impacto y la capacidad de conexión de la propuesta del Taquígraf Martí con el público.

Además, el centro ha recibido el premio a la Inclusión Educativa, un galardón que destaca aquellos proyectos que promueven la participación de todo el alumnado, el respecto a la diversidad y la construcción de una escuela más justa, igualitaria y cohesionada.

Premio Integració concedido al CEIP Taquígraf Martí de Xàtiva en el Festival Tirant Avant. / Levante-EMV

Este doble premio es fruto del trabajo colaborativo del alumnado de 5 años que han participado activamente en el desarrollo del proyecto audiovisual. La iniciativa refleja los valores que definen el centro: la innovación educativa, la inclusión, la creatividad y el compromiso con la lengua y la cultura propias. Durante la semana cultural con la temática de los medios de comunicación, el Ampa de la escuela propuso un taller de doblaje para el alumnado de 4.º, 5.º y 6.º Además, los maestros han recibido formación en radio y han trasladado al alumnado sus conocimientos en la práctica.

Desde el CEIP Taquígraf Martí han agradecido el "apoyo recibido por parte de toda la comunidad educativa y de las personas que han participado en las votaciones, así como el trabajo de la organización del Festival Tirant Avant para continuar impulsando espacios de creación audiovisual y expresión educativa en nuestra lengua". Este año, la entrega de los premios será de forma telemática dadas las dificultades derivadas de la situación de huelga educativa.

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El colegio público de Xàtiva destaca que estos galardones representan un "importante reconocimiento a la tarea que se desarrolla diariamente en el centro y refuerzan la convicción que una educación inclusiva, participativa y arraigada en el territorio es la mejor herramienta para formar ciudadanos y ciudadanas críticos, creativos y comprometidos con la sociedad".