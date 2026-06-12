Fallece un hombre de 54 años arrollado en la travesía de entrada a Vallada
El atropello se produjo este jueves en un punto en el que no está permitido el paso a los viandantes y los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del peatón, que perdió la vida en el acto
Un hombre de 54 años de edad falleció este jueves tras ser arrollado por un coche en la travesía de acceso a la localidad de Vallada, en la carretera CV-649.
Los hechos se produjeron pasadas las 14 horas. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud. Sin embargo, los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del peatón, que perdió la vida en el acto como consecuencia del impacto fatal.
La Guardia Civil está investigando las circunstancias y la posible causa del incidente, a la espera de los resultados de las actuaciones practicadas por la Policía Judicial. El atropello se produjo en un punto en el que no está permitido el paso para los viandantes y se baraja una posible intencionalidad detrás del acto del peatón. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de Tráfico tras la alerta de la emergencia. Al parecer, el conductor del coche señaló que el hombre se le echó encima y nada pudo hacer por esquivarlo.
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