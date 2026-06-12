"La FP nos prepara para el escenario laboral, proyectos como 'Sembrar sabores' lo demuestran"

Aunque durante bastante tiempo la Formación Profesional (FP) arrastró el estigma de ser considerada como una rama de estudios de segunda categoría -como un segundo plato para quién no podía ir a la Universidad-, lo cierto es que hace tiempo que el escenario ha cambiado. Actualmente -al menos para la gran mayoría de la sociedad- se ha convertido en una opción realmente fiable y válida para optar una salida profesional con garantías. Y ayer un grupo de estudiantes de dos centros de Enguera y Villanueva de Castellón -trabajando codo con codo con sus docentes- lo demostraron.

Fueron responsables de todos los detalles de un evento que simuló una celebración. Y estuvieron a la altura. Los jóvenes estudian los ciclos formativos de Cocina y Servicios del IES Enguera y de Jardinería y Botánica del IES Vicente Gandia. Aprovecharon los conocimientos adquiridos durante su formación y presentaron en el restaurante "El Secreto del Lago" de Playamonte (Navarrés) un menú completo de alta cocina. Se encargaron de todas las fases de la minuta: preparación de la ornamentación y decoración de los espacios, servicio en mesa y durante el cocktail y cocinado de las viandas. Guiados por sus respectivos profesores, se mostraron preparados para dar el salto al mercado laboral. Muchos no escondieron que este verano ya harán sus pinitos tras haber firmado sus primeros contratos: "Nos hemos formado. Ya hemos hecho prácticas en empresas. Es hora de dar el salto".

El proyecto se ha realizado con fondos europeos dentro de un programa denominado como Challenge Labs. Eva María Navarro, una de las coordinadoras de la cita, atendió ayer a Levante-EMV y destacaron la implicación de los alumnos y los docentes: "Todo se ha coordinado a través de diferentes fases. En el aula Emprén del IES de Enguera los estudiantes de ambos centros intercambios experiencias e idearon el menú". Los platos se realizaron con productos de kilómetro cero y se maridaron con caldos de la zona de la Canal de Navarrés.

"Muchos de ellos van a ir a cocinas profesionales"

El cocinado del menú fue uno de los puntos centrales de la jornada. Guiados por tres profesores, más de diez estudiantes se encargaron de elaborar todos los platos de la cita. Javier Soler es uno de los docentes que lideró el equipo en cocinas: "Se ha planificado el menú de una boda, con doce alumnos. Justo este año tengo un grupo magnífico, sin ellos esto no se podía hacer. Con ellos me voy al fin del mundo. Muchos de ellos van a ir a cocinas profesionales. Los chavales tienen ganas, aunque algunos empiezan y terminan pronto por el estrés. Debemos luchar por tener mejores condiciones laborales en el sector". Gerard Caro, estudiante de Benigànim, formó parte del grupo de jóvenes que estuvo entre fogones: "Todos los jueves hacemos un menú degustación en el instituto... son platos pensados durante todo el año. Hoy somos unas 16 personas, este menú se podría plantear para una cocina o una comunión siempre que haya infraestructura y un equipo coordinado. Nuestros profesores nos guían. Estudiamos esto porque sabemos que nuestro camino es una cocina profesional, al menos la mayoría. Sabemos que se hacen horas, que hay turnos partidos, que estamos aquí en los días festivos. La cocina es estresante, es un caos controlado, pero yo lo veo bien".

"Intentas picarlos para que les guste esta profesión"

En sala, el profesor Fernando Cebrián -con amplia experiencia en el sector de la restauración tras haber tenido varios negocios en poblaciones como Xàtiva- lideró a un grupo enérgico de jóvenes camareros. Cebrián explicó que "son jóvenes con muchas ganas. Les enseñas e intentas picarlos un poco, para que les guste cada vez esta profesión. Es cierto que es un trabajo sacrificado, pero es muy agradecido. Pensar que trabajas de cara al público y que vengan y que te diga que todo ha salido bien, que todo ha estado muy bien servido, vale todo el dinero del mundo". Junto a él, los jóvenes se desperdigaban por la sala y respondía a las demandas de los comensales. No había hueco para la tranquilidad.

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"Podrían decorar cualquier evento"

Maria José Gil, responsable del departamento agrario del ciclo de floristería y jardinería del IES Vicente Gandia de Villanueva de Castellón, guió a un grupo de cinco jóvenes en el diseño de todos los montajes florales: "Hemos decorado la zona de cocktail y las mesas. Todo se ha diseñado a través de un trabajo práctico con el alumnado. Nos reunimos con ellos, entre todos lo ideamos y elegimos las especies. Han participado cinco alumnos. Lo que han hecho aquí hoy valdría para decorar un evento de cualquier tipo, una boda, un bautizo... muchos han hecho formaciones prácticas en empresa y creo que sí salen preparados para el mercado laboral, es ahora cuando ven que todo su aprendizaje tiene recompensa". Jeremy Olguín fue uno de los jóvenes que participó en los trabajos: "Es diferente la experiencia de las aulas al mundo real. Yo ya he hecho prácticas en una floristería reconocida y he hecho cosas muy diferentes. Sin embargo, es más difícil cuando estás solo, de ahí que sea muy importante estudiar".