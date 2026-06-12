La investigadora local Maria Luisa Plà se postula como cronista oficial de Albaida
El ayuntamiento ha abierto un procedimiento para recopilar candidaturas antes de cubrir el puesto
Plà ha dedicado toda su vida laboral a la docencia y durante su madurez se ha volcado en la investigación y compromiso con la memoria colectiva de la Vall d'Albaida
El Ayuntamiento de Albaida ha abierto un procedimiento administrativo que culminará con el nombramiento del/la Cronista Oficial de la localidad. El expediente identifica como candidatura inicial propuesta a Maria Luisa Pla Tormo, maestra jubilada e investigadora, especializada en historia local y tradición local, que cuenta con numerosas publicaciones y trabajos de investigación audiovisual sobre el patrimonio de Albaida.
El anuncio de inicio del proceso, firmado por el alcalde Juan Carlos Roses, dispone de un plazo de 20 días hábiles -contados desde el día después de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia- para que las personas interesadas en el puesto puedan presentar candidatura y aportar la documentación acreditativa de sus méritos.
Los aspirantes deben registrar en el consistorio una instancia general acompañada de una memoria de méritos, una reseña biográfica y bibliográfica y las acreditaciones documentales de los méritos alegados.
Compromiso con la memoria colectiva
La albaidina Maria Luisa Plà Tormo ha dedicado toda su vida laboral a la docencia y durante su madurez se ha volcado en la investigación y compromiso con la memoria colectiva de la Vall d'Albaida. Sus estudios han abierto nuevos caminos de investigación histórica en Albaida. Ha publicado numerosas obras, como "Bandos albaidins, 1904-1925" (2023) y "Miscelánea Albaidina" (2025), una compilación de historias estrechamente vinculadas al pueblo, a sus espacios, a su gente y a su memoria colectiva.
Además, su tarea de divulgación se extiende al formato audiovisual, con documentales sobre el patrimonio local como el convento de Santa Anna o la historia del ferrocarril. Se trata de una mujer comprometida con la preservación del legado de Albaida.
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