La investigadora local Maria Luisa Plà se postula como cronista oficial de Albaida

El Ayuntamiento de Albaida ha abierto un procedimiento administrativo que culminará con el nombramiento del/la Cronista Oficial de la localidad. El expediente identifica como candidatura inicial propuesta a Maria Luisa Pla Tormo, maestra jubilada e investigadora, especializada en historia local y tradición local, que cuenta con numerosas publicaciones y trabajos de investigación audiovisual sobre el patrimonio de Albaida.

El anuncio de inicio del proceso, firmado por el alcalde Juan Carlos Roses, dispone de un plazo de 20 días hábiles -contados desde el día después de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia- para que las personas interesadas en el puesto puedan presentar candidatura y aportar la documentación acreditativa de sus méritos.

Los aspirantes deben registrar en el consistorio una instancia general acompañada de una memoria de méritos, una reseña biográfica y bibliográfica y las acreditaciones documentales de los méritos alegados.

Compromiso con la memoria colectiva

La albaidina Maria Luisa Plà Tormo ha dedicado toda su vida laboral a la docencia y durante su madurez se ha volcado en la investigación y compromiso con la memoria colectiva de la Vall d'Albaida. Sus estudios han abierto nuevos caminos de investigación histórica en Albaida. Ha publicado numerosas obras, como "Bandos albaidins, 1904-1925" (2023) y "Miscelánea Albaidina" (2025), una compilación de historias estrechamente vinculadas al pueblo, a sus espacios, a su gente y a su memoria colectiva.

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Además, su tarea de divulgación se extiende al formato audiovisual, con documentales sobre el patrimonio local como el convento de Santa Anna o la historia del ferrocarril. Se trata de una mujer comprometida con la preservación del legado de Albaida.