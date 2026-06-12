Liberan en Fontanars dels Alforins un búho real que fue capturado herido
El animal fue trasladado al Centre de Recuperació de Fauna del Saler tras recogerlo malherido en el Camí de Cals Pins de la localidad de la Vall d’Albaida
R. T.
Fontanars dels Alforins liberó ayer a un búho real que fue capturado herido en un paraje de la localidad. Tras recuperarse de las heridas que sufrió, el animal fue soltado para volver a su hábitat natural.
La captura tuvo lugar el pasado 27 de abril, cuando una vecina de Fontanars avisó de la presencia de dos “ducs”, dos búhos reales, que podían estar heridos. Uno fue avistado en el Camí de Cals Pins y el otro en las instalaciones de la depuradora municipal. El ejemplar que se encontraba en la zona de la depuradora consiguió coger el vuelo y salió por sí mismo, según explicaban desde Fontanars dels Alforins.
El otro ejemplar, el del Camí de Cals Pins, no pudo salir, al estar herido, y fue capturado para llevarlo al Centre de Recuperació de Fauna del Saler. Tras un tiempo en este lugar para recuperarse de las heridas, este pasado jueves el búho real, ya en perfectas condiciones, fue liberado en las proximidades del lugar de Fontanars dels Alforins donde fue capturado. Al acto de la suelta asistieron decenas de vecinos y vecinas, muchos de ellos niños y niñas, que no quisieron perderse el momento en el que el ave era liberado y emprendía el vuelo.
Desde el consistorio han recordado a la ciudadanía que, en caso de ver animales en peligro, hay que llamar al teléfono de emergencias 112 para avisar y que puede iniciarse el protocolo de fauna en peligro. Tras el aviso al centro de emergencias, se puede contactar con el ayuntamiento para prestar ayuda en la medida de sus posibilidades, explican desde el Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins, que también ha agradecido la colaboración ciudadana para “salvar dos ejemplares de ‘duc’ preciosos”, exponían tras la recuperación de los búhos.
El acto de liberación atrajo a numerosas personas. El ayuntamiento, que ha publicado el vídeo de la liberación, expresaba la emotividad del momento: “qué momento más bonito hemos vivido. Una historia con final más que feliz”, manifestaban en la publicación a través de los perfiles de redes sociales, en la que agradecían la participación de la ciudadanía. “Gracias por compartir con nosotros esta pasión por los animales”.
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