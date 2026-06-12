El PP denuncia que se ha eliminado la referencia a Jaume I en el cartel de la Fira de Xàtiva... cuando sí sale en los 12 diseños

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado hoy que "el gobierno municipal de Roger Cerdà ha eliminado del cartel de la Fira d’Agost la histórica referencia 'per privilegi de Jaume I des de 1250', una fórmula que durante años ha identificado el origen de una de las ferias más antiguas de España y que forma parte del patrimonio histórico, cultural e institucional de la ciudad".

Sin embargo, solamente hace falta ver los doce diseños presentados por el artista Dani Nebot para confirmar que la citada referencia sí aparece en cada una de las composiciones. Se trata de un texto recuadrado insertado en la parte baja del diseño junto al escudo de la ciudad. Habrá opiniones de todos los gustos sobre el tamaño o el lugar elegido, pero la referencia sí aparece en los diseños.

Sin embargo, el portavoz Marcos Sanchis ha señalado que "“no estamos ante una simple decisión estética ni ante una cuestión menor de diseño gráfico, sino ante una decisión política que borra del cartel oficial la referencia más importante de la Fira de Xàtiva: su origen histórico vinculado al privilegio concedido por Jaume I en 1250”. Y ha recordado que "la propia información institucional de la Fira reconoce que la Feria de Xàtiva se celebra por privilegio de Jaume I desde el año 1250, y que el propio Ayuntamiento aprobó recientemente la adhesión de Xàtiva al Año Jaume I con motivo del 750 aniversario de la muerte del Rey Conquistador.

Lo que ocurrió en la presentación del cartel fue que el artista Dani Nebot sí se mostró contrario a la idea del privilegio real, aunque apuntando en todo momento que era una opinión propia y personal: "Lo que menos me gusta es la referencia al privilegio real, la Fira es un evento de la gente", expuso. Ninguno de los representantes municipales presentes -como la concejala María Beltrán o el alcalde Roger Cerdá- se refirieron al tema.

Y solo hace falta fijarse en los carteles para confirmar que la referencia sí está incluida.

Dani Nebot, tercero por la izquierda, muestra sus carteles junto al alcalde de Xàtiva, la Reina de la Fira y sus damas y la regidora María Beltrán. / PERALES IBORRA

Críticas populares

Pese a ello, Sanchis no ha dudado a la hora de lanzar sus críticas: "Es una contradicción absoluta. Roger Cerdà se adhiere al Año Jaume I en el pleno, pero después borra a Jaume I del cartel de la Fira. Una cosa es votar la historia y otra muy distinta respetarla”, ha afirmado el portavoz popular.

Desde el PP consideran que "la frase Per privilegi de Jaume I des de 1250 no pertenece a ningún partido político, sino al conjunto de los setabenses. No es una consigna ideológica, no es un lema de campaña y no es una frase decorativa. Es la explicación histórica de la Fira d’Agost. Es lo que diferencia a nuestra Fira de cualquier otra celebración. Es identidad, es memoria y es orgullo de ciudad”, ha añadido Sanchis.

Así, el partido Partido Popular ha acusado al gobierno de PSOE y Xàtiva Unida de "actuar con sectarismo también en el ámbito simbólico e histórico. La izquierda de Xàtiva ha llegado al punto de que le incomoda hasta Jaume I. Les molesta todo aquello que no encaja en su visión sectaria de la historia, aunque estemos hablando del origen mismo de la Fira de nuestra ciudad”, ha denunciado el portavoz popular.

Sanchis ha insistido en que “no existe ninguna necesidad de borrar esa referencia, especialmente en un año en el que las instituciones valencianas están conmemorando la figura de Jaume I". “Precisamente este era el año para reforzar esa identidad histórica, no para esconderla. Si hay un año en el que el cartel de la Fira debía decir con más fuerza que nunca ‘Per privilegi de Jaume I des de 1250’, era este”, ha remarcado.

Para el Partido Popular, "la Fira d’Agost debe seguir siendo una celebración abierta, popular, comercial, cultural y festiva, pero sin renunciar nunca a su raíz histórica. Modernizar no es borrar. Renovar no es amputar la memoria. La Fira puede tener diseños nuevos, lenguajes actuales y propuestas modernas, pero nunca debe perder aquello que la hace única: su origen, su historia y su vínculo con Jaume I”, ha finalizado Sanchis.

Dani Nebot, con sus composiciones sobre la Fira d'Agost. / PERALES IBORRA

"Una afirmación falsa"

La concejal María Beltrán ha contestado a las críticas vertidas por el PP y ha declarado que la formación conservadora "ha decidido montar una polémica sobre un cartel que aparentemente ni tan solo se han mirado. Hoy nos encontramos con una denuncia sobre la desaparición de la referencia a Jaume I, cuando ésta sigue apareciendo en el cartel, en todas las imágenes que ha creado el artista. Es decir, han construido toda una crítica sobre una afirmación simplemente falsa".

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"Resulta sorprendente que ni tan solo hayan dedicado un minuto a comprobar si lo que denuncian era cierto. ¿Han preferido decir titulares antes de mirar el cartel o simplemente tratan de mentir y crear una polémica artificial?. Jaume I sigue en el cartel. Este gobierno sigue orgulloso de la historia de Xativa. El único debate que existe es si el PP piensa lo que escribe antes de publicarlo", ha comentado.