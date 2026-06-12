El programa “Apropa’t a l’Orquestra" de Ontinyent se amplía a centros sociales de la Vall d'Albaida

Ontinyent ha acogido este viernes una nueva sesión del programa “Apropa’t a l’Orquestra”, una iniciativa socioeducativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent y la Fundación Sonora que "tiene como objetivo facilitar el acceso a la música sinfónica a colectivos socialmente sensibles o con dificultades de integración social", según apuntan desde el consistorio. La actividad ha tenido lugar en el Teatro Echegaray, en la jornada previa al concierto que la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent ofrecerá este sábado, dedicado a la música argentina titulado “Esencia de Buenos Aires”.

"En esta sesión se ha contado con la novedad de la participación no solo con centros sociales de Ontinyent (las residencias de La Beneficencia, Sant Francesc y el Centro Ocupacional), sino también de La Vall d'Albaida, como la residencia de Benicolet y AFAO Benigànim. En estas actividades, las personas participantes asisten al ensayo general de la orquesta y a una breve explicación para conocer de cerca el funcionamiento de una formación sinfónica y el repertorio que posteriormente se interpretaría en concierto", prosiguen desde el Ayuntamiento de Ontinyent.

El regidor Ferran Gandia, con asistentes a la sesión del programa musical, este viernes. / A.O.

El regidor de Educación, Ferrán Gandia explicaba que esta iniciativa “nace con la voluntad de abrir las puertas de la música sinfónica a todas las personas, especialmente a aquellas que por diferentes circunstancias tienen más dificultades para acceder a este tipo de experiencias culturales”. "En este caso, además, nos sirve también para ejercer nuestra capitalidad y acoger a personas usuarias de centros sociales de la comarca", comentaba.

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El segundo concierto de la Temporada de la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent (*OSCO) tendrá lugar este sábado a las 19:30 horas, liderado por el reconocido productor y asesor artístico del proyecto desde hace muchos años, Roberto Turlo, "en un viaje a través de la evolución de la música argentina que explorará desde los orígenes más populares del género de la mano de Carlos Gardel, hasta las formas más contemporáneas, vanguardistas y experimentales de Azor Piazzolla, pasando por las composiciones de Richard Galliano y Daniel Perera", apuntan. El concierto contará con la participación de figuras como el uruguayo*Leonel Gasso, el pianista italiano Fabrizio Mocata, la cantante argentina Graciela Di Palma y los bailarines Maria Laura (Argentina) y Hamdi Ceylan (Turquía).