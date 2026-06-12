Los trabajadores del Ayuntamiento de Xàtiva dicen "basta": "No convocan mesas de negociación, sino de imposición"

Un centenar de trabajadores que forman parte de la plantilla del Ayuntamiento de Xàtiva se ha concentrado hoy ante las puertas del consistorio para pedir "una reforma global de la relación de puestos de trabajos". Los convocantes han explicado que la movilización cuenta con el apoyo de los cuatro sindicatos con presencia en el consistorio -CCOO, USO, SPPLB y UGT- y los asistentes han portado pancartas con mensajes como "nueva RLT, bastante desigualdad", "mismo trabajo, mismo salario" y "no a la precarización". También han demostrado su descontento haciendo sonar algún pito o una pandereta.

Sonia Iborra, representante de CC.OO, ha sido la encargada de leer el manifiesto de la cita. Luego, ha explicado los motivos de la movilización: "El próximo lunes nos han convocado a una nueva mesa, nos prometieron una reforma global y ahora nos han presentado una a medias. Ocurre lo mismo desde hace años. Hay una relación de puestos de trabajo de 2006 que se ha ido modificando porque cambian las condiciones y la organización municipal y lo arreglan a pedazos". "Hace once años que estamos intentando que se arregle de forma global, hasta hace nada había compañeros que no llegaban al salario mínimo interprofesional. Yo creo que están utilizando la estrategia del 'divide y vencerás', porque simplemente ponen parches y benefician a ciertos grupos que les interesan".

A preguntas de la prensa, Iborra ha concretado la situación: "Hay auxiliares administrativos que cobran 400 euros más al mes en un departamento que sus compañeros de otro, eso es desigualdad". Y ha concretado que "los departamentos de Medioambiente y Recursos Humanos ser los más beneficiados durante estos años". En el otro lado de la balanza se encontrarían las plantillas de Cultura, Urbanismo y Contratación Pública: "Estos años han sido las más perjudicadas".

"Nosotros vamos todos a una, no queremos enfrentarnos entre los trabajadores, de hecho nos alegramos de que se mejoren sus condiciones. Lo que ocurre es que siempre son las mismas áreas las beneficiadas. Y siempre son los mismos nombres", ha proseguido la representante sindical.

"Hemos tenido diferentes interlocutores, como Empar Penadés, Joanjo García, Nacho Reig, Xelo Angulo... y ahora es Lena Baraza. Al final siempre es lo mismo, empieza alguien nuevo y parece que quiere negociar. Se comprometieron a hacer una reforma global de la RPT y que no se iban a hacer modificaciones puntuales. Y, luego, todo ha sido mentira. Atrasan las fechas. Y llegas a la mesa de negociación y presentan su propuesta y ya está. No convocan mesas de negociación, sino de imposición", ha comentado. Estamos denunciando que se nos está tomando el pelo, que se queda con nosotros, que nos dicen que van a reformar toda la RPT y luego dicen que no les ha dado tiempo ni a preparar informes. Al final, nos hablan de una modificación que a ellos les interesa", ha continuado Iborra.

Productividades "arbitrarias"

A su vez, Iborra también se ha referido a complementos de productividad: "Son totalmente arbitrarios, al final el alcalde las firma, aunque haya un informe negativo de intervención de la secretaria y del Departamento de Recursos Humanos. Es él la persona que tiene la potestad de aprobarlas. Todo esto está denunciado en el contencioso administrativo y ha venido recientemente un requerimiento del juzgado. Al final, todo se ha metido en un círculo vicioso. En la plantilla somos unas 300 personas y todos estamos afectados, porque al final la RPT es de todos. Lo que pasa es que todos nos miramos el ombligo y a quién se lo arregla es más difícil que salga a protestar, aunque lo hayan hecho de forma totalmente abritraria".

"No nos oponemos a que se aprueben mejoras, lo que no queremos es que solamente se haga de forma parcial, tal y cómo se comprometieron. Nuestra interlocutora de ahora es Lena Baraza y a ella le pasa lo que a Xelo Angulo en su día. Cada vez que llega una nueva concejal de Recursos pues parece que no sabe de qué va. Entonces, hay que explicárselo todo. Pero, luego llega y lo primero que nos ofrece es una propuesta parcial. Nos envían la propuesta dos días antes, en las mesas decimos que no la aprobamos y parece que les da igual. Por lo menos, tendrían que convocar tres mesas para que nosotros nos diera tiempo a estudiar sus propuestas. Pero, no. Llegan y ya está. Así es como funciona este Ayuntamiento desde hace muchos años", ha enfatizado Iborra.

"No nos escondemos, el Ayuntamiento de Xàtiva está entre los que peor paga de la provincia y de la Comunitat, por eso hay tanta movilidad. Pondré un ejemplo, hay una chica que se va ir a Carcaixent porque se hizo una oposición de administrativo y allí cobra 400 euros más al mes. Es cierto que actualmente no hay nadie en una situación de fraude de ley, porque se arregló la situación de los que estaban por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero, sí pedimos una revisión, que nos pogan los complementos, aunque sean los medios. Hay muchas diferencias salariales entre categorías. Estamos hartos y hemos querido salir a la calle y expresarnos antes de la mesa del lunes. En la fachada del Ayuntamiento cuelgan una pancarta de apoyo a los profesores, pero a nosotros no nos hacen caso", ha finalizado la portavoz de los trabajadores.

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Levante-EMV ha intentado contrastar la denuncia pública de la plantilla con el equipo de gobierno municipal de Xàtiva, pero sus portavoces han declinado hacer un análisis de las demandas de los trabajadores y han rechazado hacer declaraciones al respecto.