Xàtiva refuerza los lazos con Kazanlak durante la participación en la Fiesta de la Rosa

El Ayuntamiento de Xàtiva participó la pasada semana en los actos oficiales de la Fiesta de la Rosa de Kazanlak (Bulgaria), una de las celebraciones más emblemáticas del país, con la presencia de la segunda teniente de alcalde, Xelo Angulo, y del sexto teniente de alcalde, Pedro Aldavero. La visita ha servido para consolidar las relaciones institucionales entre ambas ciudades y avanzar en el proceso de hermanamiento iniciado a raíz de la visita que la alcaldesa de Kazanlak, Galina Stoyanova, realizó a Xàtiva el pasado mes de octubre.

La delegación setabense participó en una intensa agenda institucional, compartiendo espacio con representantes de once delegaciones internacionales presentes en la celebración y manteniendo varias reuniones de trabajo con responsables municipales de Kazanlak. Entre los actos destacados se encuentran las recepciones oficiales organizadas por el ayuntamiento búlgaro, un encuentro específico con la alcaldesa Galina Stoyanova y la participación en los principales acontecimientos de la Fiesta de la Rosa, considerada una de las grandes citas culturales y turísticas de Bulgaria.

Representantes de Xàtiva y Kazanlak en la Fiesta de la Rosa de la ciudad búlgara. / Ajuntament Xàtiva

Durante las reuniones mantenidas, ambas partes mostraron su voluntad de avanzar hacia la formalización del hermanamiento entre las dos ciudades. De hecho, la alcaldesa de Kazanlak trasladó su predisposición a aprobar el documento institucional en las próximas semanas. Este futuro acuerdo pretende ir más allá de los tradicionales intercambios culturales y establecer una colaboración estable en ámbitos como la educación, el deporte, el desarrollo económico, el turismo, la innovación, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Entre las propuestas planteadas se encuentran programas de intercambio educativo, iniciativas de promoción turística conjunta, colaboraciones empresariales y acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La delegación de Xàtiva ha valorado muy positivamente la visita y la excelente acogida recibida tanto por parte del Ayuntamiento de Kazanlak como de la comunidad búlgara, destacando la importancia de continuar construyendo alianzas internacionales que generan nuevas oportunidades para la ciudadanía. «Esta visita ha servido para consolidar una futura alianza entre Xàtiva y Kazanlak basada en el turismo, la juventud, la educación, la promoción económica y la innovación. Queremos construir una agenda conjunta que genere oportunidades para las dos ciudades», ha destacado la segunda teniente de alcalde, Xelo Angulo, quien ha remarcado que «Xàtiva y Kazanlak compartimos una fuerte identidad cultural y un gran potencial de proyección internacional. Esta colaboración nos permitirá poner en valor nuestro patrimonio, nuestras fiestas y nuestra capacidad de generar nuevas oportunidades para la ciudadanía».

Noticias relacionadas

Representantes de Xàtiva y Kazanlak en la Fiesta de la Rosa de la ciudad búlgara. / Ajuntament Xàtiva

La ciudad de Kazanlak es conocida internacionalmente como la capital del Valle de las Rosas, uno de los principales centros de producción de aceite de rosa del mundo, y que cuenta con un importante patrimonio histórico vinculado a la cultura tracia, con monumentos reconocidos por la Unesco. La ciudad búlgara y Xàtiva comparten una apuesta decidida por la cultura, el patrimonio, el turismo sostenible y la proyección internacional como motores de desarrollo.