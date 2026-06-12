Xàtiva retirará la antena que afea el Castell cuando comience a funcionar la de Bixquert

El Ayuntamiento de Xàtiva retirará “de forma inmediata” la antena-repetidor ubicada en el Castell de Xàtiva. Así lo indica al menos el consistorio en un informe remitido al Síndic de Greuges en respuesta a la queja presentada por una asociación de conservación del patrimonio, que reclama la retirada de este elemento “impropio” y actuaciones para subsanar una serie de deficiencias que, según exponen, presenta el castillo y el solar de la antigua ciudad de Xàtiva, declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). El ayuntamiento señala que, tras la instalación de otra antena fuera del castillo, para dar cobertura de señal de televisión al diseminado de Bixquert, “se va a proceder a la retirada de los elementos impropios mencionados de la zona BIC del castillo y su ciudadela de forma inmediata”.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Reig, ha concretado que la antena del Castell “se retirará cuando la que se está instalando en Bixquert, en la zona de la caseta de los peones camineros, esté en funcionamiento”. El regidor ha indicado, en declaraciones a Levante-EMV, que las obras para colocar este nuevo repetidor definitivo, que sustituirá al que hay instalado ahora de forma provisional, han comenzado este jueves y avanza que la obra, con una inversión de unos 200.000 euros, estará finalizada “en unos tres meses”. Esta actuación contempla, además de la instalación de la antena, el derribo de una caseta y la urbanización del espacio.

La antena de comunicaciones ubicada en el Castell Menor que será retirada. / Perales Iborra

El consistorio también desgrana una serie de actuaciones que se llevarán a cabo en el conjunto monumental para restaurar y poner en valor la fortaleza y su entorno. La Conselleria de Cultura, por su parte, acaba de adjudicar la redacción de un Plan Director para el castillo. Las dos administraciones han respondido con estas actuaciones a las quejas de la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, que desde hace once años expone las deficiencias el monumento a través de diferentes escritos que han derivado en varias resoluciones del Síndic de Greuges. En la última, el defensor del pueblo pide a las adminsitraciones que establezcan un calendario de actuaciones en la fortaleza.

El Círculo apunta al “abandono” del Castell de Xàtiva y señala un “inmovilismo absoluto”de la conselleria y el ayuntamiento. En el último escrito, presentado el pasado 10 de marzo ante el Síndic, el colectivo denuncia que la antena-repetidor y el resto de elementos impropios persisten. Detalla, además de la antena, otros elementos a retirar, como los cuartos y casetas para albergar las fuentes de alimentación de dichas antenas, cables de alta tensión que “cuelgan sin control sobre los muros históricos”, así como que estas infraestructuras “han conllevado la perforación física de muros históricos, el anclaje de postes y elementos metálicos sobre estructuras originales”. La asociación también denuncia que hay placas conmemorativas de mármol, de los años 50 del pasado siglo, obra de Gregorio Molina y Carlos Sarthou, “partidas en pedazos y abandonadas sobre el terreno en la puerta de Aníbal del Castell Menor”, y aseguran que han desaparecido trozos de esas inscripciones históricas. Otras deficiencias apuntadas son la acumulación de suciedad en los cañones de bronce, áreas cerradas al público por peligro de desprendimientos que no han sido intervenidas, el estado de insalubridad de los aljibes y agresiones vandálicas como pintadas y grafitis.

La asociación reclama a la conselleria y al ayuntamiento que realicen una inspección técnica extraordinaria para “levantar acta” de los daños, desperfectos y problemas patrimoniales del BIC denunciados por la entidad, así como que se retire la antena del Castell y las instalaciones de repetidores y torres de conducción eléctrica del Solar de la Antigua Ciudad. También exige un plan de choque de conservación, un protocolo de protección de elementos muebles -la restauración y custodia de las placas partidas y limpieza de las piezas de artillería-, así como la limpieza de los aljibes y la eliminación de grafitis.

El Ayuntamiento de Xàtiva, en el informe remitido al Síndic de Greuges, expone que la antena será retirada de “forma inmediata” -la asociación pide que sea “en un plazo máximo de 90 días”- y detalla una serie de actuaciones a ejecutar en el castillo. El consistorio defiende la consecución de una subvención de los fondos europeos Next Generation para implementar el Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino (PSTD), una ayuda de 2.001.722 euros, y señala que con esa subvención contempla la ejecución de 18 actuaciones, algunas de ellas en la fortaleza y su entorno. La corporación detalla una inversión de 1,4 millones de euros para actuaciones de restauración ambiental en el Castell de Xàtiva, entre ellas la reutilización de aguas pluviales y aljibes autosostenibles, la mejora de las zonas degradadas de Les Santes y el Aljub del Castell, con la limpieza de las zonas degradadas. El ayuntamiento también avanza la rehabilitación sostenible del Centro de Interpretación de Xàtiva ciudad Monumental, Espacio Natural y Castell de Xàtiva, la creación de un itinerario urbano verde sostenible en Sant Feliu, la renovación de las ventanas del castillo para ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en la Costa del Castell, el Castell Menor, la Capella de Santa Maria-Torre de la Fe, la plaza de armas y la zona donde se celebra el Festival Nits al Castell. El consistorio expone que el proyecto se encuentra “en fase de aprobación y redacción de actuaciones preparatorias para su ejecución”. Además, subraya que desde el ayuntamiento se llevan a cabo labores de mantenimiento en el Castell y su ciudadela. En este sentido, apunta la licitación reciente de un contrato con unos 109.000 euros anuales para tareas de mantenimiento y conservación del espacio BIC. Añade que, de forma permanente, se llevan a cabo intervenciones de mejora y mantenimiento en la zona del castillo y apunta, entre ellas, la limitación del acceso a la zona de vehículos a motor en días festivos, la rehabilitación de la senda de Sant Feliu, así como tareas de poda y saneamiento de arbolado. Afirman que el ayuntamiento “continuará trabajando en la mejora del espacio, la supresión de elementos impropios y la limpieza y adecuación del espacio”.

Plan Director de la Conselleria de Cultura

La Conselleria de Cultura, por su parte, anuncia -en su informe de contestación al Síndic- la implementación de un Plan Director que establecerá los programas de conservación y mantenimiento del castillo, con las actuaciones necesarias para su adecuada conservación y el coste estimado de estas actuaciones. La redacción de Plan director y proyecto de actividad para el Castell de Xàtiva acaba de ser adjudicada por 64.592 euros a la empresa Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix SLP, con un plazo de ejecución de 10 meses. Sobre este informe autonómico, la asociación reprocha a la conselleria el “inmovilismo sistemático” y acusa el “retraso crónico, injustificable y de una total desobediencia a las resoluciones” del Síndic.

El defensor el pueblo, por su parte, expone que las actuaciones realizadas y proyectadas por las dos administraciones hasta ahora “no han sido suficientes para solucionar los problemas planteados por la asociación” desde hace once años. El Síndic de Greuges reclama que la conselleria y el ayuntamiento, “de forma conjunta y coordinada”, aceleren las actuaciones y establezcan un “calendario de ejecución de los trabajos” pendientes en el Castell de Xàtiva y su entorno.