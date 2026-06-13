Bicorp dobla los precios por aparcar en el río Fraile ante el aumento de la masificación

El Ayuntamiento de Bicorp ha doblado los precios para aparcar en la zona de Benefetal -la más cercana al Río Fraile- por la masificación que el paraje natural ha registrado durante los últimos veranos. Así consta en la información aportada en la página web del consistorio. Este año, los conductores de turismo abonarán 10 euros por dejar su coche, 15 € por aparcar una furgoneta o vehículo mixto, 60 € por un autobús -solo se permiten aquellos con menos de 40 plazas- y cinco euros por motocicletas o ciclomotores. Los conductores residentes empadronados en el municipio no tienen que pagar por utilizar el parking.

Nuevas tarifas de aparcamiento en el río Fraile / Levante-EMV

El año pasado, el aparcamiento registró llenos casi diarios durante la temporada alta. Nuria Mengual, alcaldesa de Bicorp, ha atendido a Levante-EMV y explicó que han apostado por incrementar las tarifas para que la subida de precios actúe como una medida disuasoria: "La idea es ver si conseguimos que no suba tanta gente, ya que ha habido mucha masificación estos años. Además, si subimos los precios podemos recaudar más para tener recursos que invertir en la zona".

A su vez, Mengual también ha reconocido que este año han adelantado el inicio de la temporada en el paraje: "Comenzamos el fin de semana pasado, ya que hemos empezado a notar que están subiendo bastantes coches durante los fines de semana. Entre semana hay poca gente, pero ya se va notando que viene el calor".

Junta de seguridad

Por otra parte, el Ayuntamiento de Bicorp albergó el pasado jueves 11 de junio una reunión de la Junta Local de Seguridad en el que se abordó la problemática de la masificación turística que sufre el paraje del Río Fraile durante la época estival. Desde el consistorio apuntan su objetivo de "establecer un frente común para la prevención de riesgos y emergencias en la zona".

La sesión, presidida por la alcaldesa Nuria Mengual, contó con representación institucional y técnica de todas las administraciones con competencias en el territorio. Al encuentro asistieron representantes de la Subdelegación del Gobierno, como el Subdelegado, José Rodríguez; Vicente León y Jorge Suárez, director y subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana (GVA); mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; el agente de la Policía Local; personal técnico municipal; así como el Teniente de Alcaldesa y concejal de Medio Ambiente, Juan Martínez, y el concejal de Urbanismo, Santi Bueno.

Imagen de archivo de bañistas en el río Fraile. / PERALES IBORRA

"El eje central y único de la convocatoria ha sido la saturación de visitantes y vehículos que experimenta el Río Fraile durante los meses de verano", apuntan desde el consistorio. También exponen que el equipo de gobierno local "ha trasladado la necesidad urgente de articular soluciones conjuntas y transversales para equilibrar la preservación de este entorno medioambiental de incalculable valor con la seguridad de los bañistas, turistas y de los propios vecinos de Bicorp". Así, se analizaron "las medidas de control de accesos necesarias para evitar colapsos y se ha reforzado el compromiso de vigilancia en el paraje por parte de las distintas fuerzas de seguridad durante los meses de mayor afluencia".

Una de las novedades es la puesta en marcha de dos nuevas vías de emergencia valladas que solo podrán ser utilizadas por los vehículos de emergencia. Desde el Ayuntamiento de Bicorp también exponen que "uno de los puntos más críticos de la reunión fue el diseño de los protocolos de actuación en caso de que se produzca una emergencia grave cerca del río, con especial atención al riesgo de incendios forestales".

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"Dadas las características orográficas de la zona y el elevado volumen de personas que concentra en época estival, las administraciones han coincidido en la importancia de protocolizar y sincronizar las vías de evacuación, el control rápido de los accesos para vehículos de emergencia y la respuesta inmediata de las brigadas y cuerpos de extinción". Desde el Ayuntamiento de Bicorp se ha calificado la reunión de "altamente productiva" y se ha agradecido la total predisposición y el compromiso firme tanto de la Subdelegación del Gobierno como de la Dirección General de Emergencias de la GVA para dotar al municipio del respaldo técnico y de efectivos necesarios para proteger el Río Fraile con plenas garantías este verano.