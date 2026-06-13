Ontinyent impulsa un Plan Integral de Vivienda con siete ejes para ampliar la oferta de alquiler, incentivar la obra nueva y contener los precios

Ontinyent sigue siendo la segunda ciudad de la Comunitat Valenciana más barata para comprar una vivienda (solo por detrás de Algemesí), pero el precio medio de las transacciones ya ha superado la barrera psiscológica de los 1.000 euros por metro cuadrado después de haberse disparado un 44% en solo tres años. El mismo escenario se reproduce en el mercado del alquiler, con una oferta más asequible que en otras localidades de similar tamaño, pero muy reducida y cada vez más cara.

Aunque las competencias en materia de vivienda no son municipales y hasta el momento todas las medidas en las escalas superiores de la administración han resultado insuficientes para aliviar la crisis habitacional, el Ayuntamiento de Ontinyent ha decidido intentar coger el toro por los cuernos, con el impulso de un ambicioso Plan Integral de Vivienda 2026-2030 en el que la administración local lleva trabajando cinco meses de la mano de diversos actores trascendentales, como la Confederación empresarial Coeval, Caixa Ontinyent y las asociaciones de promotores, constructores y arquitectos.

"Dentro de nuestras competencias y de nuestra capacidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos intentar aumentar la oferta para que los precios se vayan rebajando o estabilizando", resume el espíritu de la iniciativa el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

De momento, el documento es un esbozo que aún tiene que pulirse con las aportaciones de los diferentes colectivos implicados y a la espera de comprobar si el Plan Estatal de Vivienda se concreta con algún tipo de inyección económica para desplegar actuaciones en los municipios canalizada a través de la Generalitat (la Comunitat Valenciana va a recibir 798 millones).

El Plan se vertebra en torno a siete grandes ejes enfocados a intentar mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la vivienda. La primera línea de trabajo pasa por la creación de una Oficina de Mediación, que se articulará a través de un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV). La idea es que este espacio pueda prestar asesoramiento sobre asuntos de diversa índole, pero con una dedicación especial en materia de vivienda. "La oficina facilitaría la resolución de conflictos entre las personas que alquilan y los propietarios de las viviendas para que encuentren una mayor seguridad jurídica para sacar sus viviendas al mercado del alquiler", detalla Rodríguez.

Infografía extraída del proyecto de las 12 viviendas públicas en el barrio de la Vila de Ontinyent. / Levante-EMV

El segundo de eje de actuación consiste en que el consistorio ontinyentí subvencione parte del coste del seguro por impago del alquiler -que las comunidades autónomas ofrecen pero solo para determinados casos- ofreciendo una cobertura al pago de la renta durante 12 meses, además de abarcar la defensa jurídica, los actos vandálicos (hasta un límite) y la limpieza o el cambio de paño. Calculando sobre una renta de 600 euros al mes, el coste de este tipo de seguros suele rondar los 240-360 euros al año. "Nuestro objetivo es financiar un porcentaje importante del seguro para que las personas que disponen de inmuebles sin uso y que no los sacan al mercado por miedo tengan un incentivo para hacerlo, incrementando así la oferta", subraya el alcalde.

El Ayuntamiento de Ontinyent también tiene previsto impulsar una nueva línea de ayudas para estimular la creación de viviendas en el núcleo histórico de la localidad (barrios de Poble Nou, la Vila y Raval). El borrador de las bases de la convocatoria fue entregado hace una semana a las asociaciones empresariales y de técnicos para que puedan enriquecerlo con sus aportaciones, hasta final de mes, con la idea de llevarlas a pleno este mismo verano. En un principio, se baraja que el importe de la subvención cubra hasta un 40% del presupuesto de la actuación, con un máximo de 40.000 euros por una nueva vivienda de tres a cuatro dormitorios y una superficie de entre 70 y 110 m2 y de 25.000 euros por una vivienda de dos dormitorios que ocupe entre 50 y 80 m2 . El único requisito es que los inmuebles resultantes sean destinados a vivienda habitual y permanente, bien del propietario o bien de un arrendatario durante un plazo de cinco años. El consistorio pretende movilizar así 2,5 millones de euros (a razón de 600.000 € al año sufragados con fondos propios) con esta línea de subvenciones. El alcalde, eso sí, pone la medida en cuarentena hasta que se conozcan los detalles -en breve- de cómo se va a reflejar el Plan de Vivienda Estatal a nivel local. "Si se establece un programa similar a nivel autonómico iríamos a que pague la Generalitat, que es quien tiene la competencia", mantiene Rodríguez.

Ontinyent Rehabilita

Este último eje de trabajo se sumaría al plan Ontinyent Rehabilita, que desde hace 10 años promueve el ayuntamiento para la rehabilitación de inmuebles, con una ayuda máxima de 15.000 euros enfocada a un amplio espectro de actuaciones, que abarcan hasta el cambio de ventanas, baños, ascensores o aislamientos.

Una tercera línea de ayudas también en vigor es la que va enfocada a incentivar el alquiler entre los jóvenes de la ciudad. Se conceden 100 euros mensuales, 1.200 € al año, aunque si se agota el crédito de la convocatoria se realiza un reparto proporcional entre los aspirantes. La iniciativa está incluida dentro del I Pla de Joventut de Ontinyent y prima los barrios de Poble Nou y la Vila, con tal de contribuir a su revitalización. Desde su puesta en marcha en 2021 se han beneficiado de estas subvenciones más de 50 jóvenes menores de 35 años.

El consistorio, además, está trabajando junto a Caixa Ontinyent en la creación de una línea propia de financiación de hipotecas dirigida a menores de 45 años para favorecer la adquisición de viviendas en Ontinyent. El programa podrá alcanzar hasta el 100% del coste del inmueble -los bancos actualmente no financian más del 80% en intervenciones de obra nueva- con una reducción "al máximo posible" de los tipos de interés durante los primeros años de la hipoteca por parte de Caixa Ontinyent. Por su parte, el ayuntamiento asumiría diferentes gastos de gestión como el seguro contra incendios o los gastos de notaría y registro, según la información recabada por este diario.

Por último, acaban de licitarse las obras de 12 viviendas públicas en el barrio de la Vila -con una inversión de 3,5 millones de la Generalitat- que elevarán el parque público municipal hasta los 40 domicilios.

Junto a estas actuaciones, en el último año han comenzado a movilizarse diversos urbanizadores y hay expectativas de desarrollo de varios sectores en zonas como el Llombo o Almaig, al calor de la creación de nuevas infraestructuras como la Facultad de Veterinaria, el hospital o el Palacio de Justicia.