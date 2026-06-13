El Síndic afea a Educación la tardanza en desdoblar un aula de Infantil con 22 alumnos y niños con necesidades especiales en Benigànim

El Síndic de Greuges ha reprochado a la Conselleria de Educación la tardanza en tomar medidas para aliviar la sobrecarga registrada en un aula de Educación Infantil de 5 años del colegio público de Benigànim que ha llegado a tener 22 alumnos para una maestra.

El padre de un menor presentó en diciembre de 2025 una queja en la que describió una "situación insostenible" que estaba "afectando gravemente al bienestar, la seguridad y el derecho a una educación adecuada del alumnado", tras manifestar las familias su preocupación. Según el escrito de protesta, el aula estaba compuesta en ese momento por 21 niños y niñas, muchos de los cuales presentan diversas necesidades educativas, como trastornos del desarrollo, barreras idiomáticas y dificultades de aprendizaje y conducta. Entre ellos había dos alumnos con Trastorno del Espectro Autista diagnosticado, lo que -a juicio del padre- debería implicar "una reducción efectiva de la ratio" para "garantizar que el aula no superara los 20 alumnos". La queja manifestaba que "resulta materialmente imposible que una sola persona garantice al mismo tiempo la atención educativa, la contención emocional y la seguridad del grupo".

En enero, el Síndic abrió una investigación y requirió a la Conselleria de Educación un informe sobre la problemática. En marzo, desde la administración autonómica contestaron que la Inspección había solicitado dos meses antes a la Dirección General de Personal Docente la habilitación de un aula adicional en Infantil 5 años del CEIP, con la consiguiente asignación de un docente más, y "posiblemente otros recursos personales especializados para la inclusión". En su contestación, la conselleria defendió que tanto la Inspección como la dirección del CEIP habían estado pendientes del aula infantil de 5 años "desde el principio de curso" y que se había procedido "a seguir los trámites pertinentes, dentro del procedimiento administrativo".

Seis meses para actuar

A mediados de abril, sin embargo, el autor de la queja insistió en señalar la "falta de actuaciones" y apuntó que la situación denunciada persistía o había empeorado, ya que se había pasado de 21 alumnos a 22. El reclamante recordó que la primera solicitud de desdoble del aula ante la Inspección Educativa se formuló en octubre de 2025. A fecha de 7 de abril, la situación continuaba siendo "esencialmente la misma" y el desdoble continuaba sin hacerse efectivo. "Las únicas mejoras han sido posibles gracias al esfuerzo desmesurado de la maestra y a los recursos que el propio centro ha podido proporcionar de manera provisional, detrayéndolos de otras aulas". Según ha podido confirmar este diario, a día de hoy el desdoble no se ha materializado.

En su resolución recientemente publicada, el Síndic de Greuges hace hincapié en esta demora en resolver la propuesta de Inspección Educativa y recuerda que la atención efectiva a menores con necesidades educativas especiales requiere que los centros sean dotados "de medios suficientes". A juicio del defensor del pueblo valenciano, dicho retraso "puede afectar al derecho a la educación del alumnado implicado y también al resto de la comunidad educativa interesada". Por todo ello, el Síndic recomienda a la Conselleria de Educación "que tenga presente el interés superior de los menores con necesidades especiales" y los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, a tiempo que insta a la administración autonómica a resolver "lo antes posible" la propuesta de desdoble del aula de Infantil a la que se alude en la queja.