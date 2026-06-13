¿Dónde ver el Mundial 2026 en Xàtiva y la Costera?: estos son los bares y espacios públicos para vivir los partidos en directo

La fiebre por el Mundial de fútbol alcanza todos los rincones del planeta. Hasta aquellos que durante el año no acostumbran a ver ningún partido, se pegan a la pantalla en estos días, sobre todo si juega España, pero a menudo también para seguir un encuentro entre selecciones que uno ni siquiera sabía que existían.

Como ocurre cada cuatro años, el acontecimiento deportivo vuelve a monopolizar las conversaciones y a convertirse en la excusa perfecta para reunirse. En la Costera, existen diversas opciones para vivir la experiencia combinando el placer de disfrutar de un buen enfrentamiento saboreando unas tapas o una cerveza fría. Aunque no hay ningún bar que llame especialmente la atención por haber instalado una decoración extraordinaria para la ocasión, en el núcleo urbano de Xàtiva hay un punto donde sí o sí el torneo puede seguirse exhaustivamente.

Se trata de la cervecería deportiva Grada 1, ubicada en un amplio local situado en la calle Hort de l'Almunia donde esta semana echan un partido a diario a las 21 horas para los muy cafeteros: lo mismo da el Canadá-Bosnia de este viernes que el Catar-Suiza del sábado o el Alemania-Curazao del domingo. "¿Plan para esta semana? Nosotros lo tenemos claro. Pantalla preparada, cervezas frías y los mejores partidos del Mundial en directo. Te esperamos en Grada 1 para animar, sufrir y celebrar cada gol como toca", es el mensaje de reclamo que han publicado desde Grada 1 para atraer a los forofos del fútbol.

El mismo negocio dispone de otro local en la Avenida Vicente Ferri de Canals donde también puede disfrutarse del Mundial. En esta localidad, además, los vecinos van a poder sumergirse de lleno en la competición a través del programa especial de Tribuna Deportiva de Canals Radio (de 15 a 17 horas todos los días). La emisora local también va a retransmitir en directo todos los partidos de la Selección Española desde el Centre Cultural Calixte III con pantalla gigante, sonido de alta calidad, climatización y entrada gratuita. La primera cita será el 15 de junio.

Cerveza a mitad de precio por cada gol de España

De regreso a Xàtiva, el recientemente inaugurado bar Tinglado, ubicado junto a la zona de parques infantiles del Centro Comercial Plaza Mayor y con grandes pantallas que acostumbran a transmitir partidos de todo tipo, también va a ofrecer una programación dedicada al Mundial. El establecimiento ha lanzado una promoción especial en estos días: por cada gol que consiga meter España servirá cerveza a la mitad de precio durante hora. También hay ofertas en picoteo. "El fútbol sabe mejor cuando se vive en buena compañía. Este Mundial, en Tinglado Xàtiva no solo se vienen partidos, se vienen celebraciones", señalan desde el local.

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Otro bar habitual para seguir los partidos de fútbol en la capital de la Costera es el Racó de Betet, en la Baixada del Carme.