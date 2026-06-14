Llutxent revive la última batalla de Jaume I

Jaume I falleció el 27 de julio de 1276, veinte días después del sangriento enfrentamiento ocurrido en Llutxent entre las tropas cristianas que lideraba y las fuerzas musulmanas de Al-Azraq. La localidad de la Vall d’Albaida tiene el “privilegio” de albergar la última acción militar en la que participó Jaume I, un hecho histórico que conmemorará con una programación especial prevista para el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio, 750 años después de la llamada Batalla de Llutxent.

Acto de los Moros i Cristians de Llutxent celebrado en el Barranquet de la Sang, durante las pasadas fiestas. / Ajuntament Llutxent

La localidad valldalbaidina era territorio de musulmanes, según explica el cronista local, Rafael Canet, y en su término tuvo lugar una cruenta batalla entre las fuerzas moras y cristianas, el 7 de julio de 1276. Al-Azraq, líder musulmán y “eterno enemigo” de Jaume I, había fallecido poco antes, en abril, en la Batalla de Alcoi -origen de las fiestas de Moros i Cristians de esta localidad- y sus seguidores tenían ansias de venganza. Las fuerzas musulmanas llegan a Llutxent con un gran despliegue, ya que las huestes de Al-Azraq habían pedido ayuda a los territorios del sur y llegaron Benimerins y tropas norteafricanas. Los musulmanes se resguardan en el entorno del Castillo de Xio de Llutxent -construcción defensiva militar árabe-, y el martes 7 de julio de 1276, las inmediaciones de esta fortaleza son el escenario de esta cruel batalla, especialmente para los cristianos, con numerosos efectivos muertos en la contienda. Personajes próximos a Jaume I perecieron en esta batalla, como García Ortiz de Azagra y un hijo de Guillem d’Entença, y el Maestre del Temple fue hecho prisionero por los musulmanes, que tras la contienda de Llutxent se refugiaron en Montesa y Biar, explica Canet.

El cronista señala que aquel día de 1276 fue llamado, históricamente, como “martes negro, por la gran cantidad de cristianos que fallecieron”, aunque Rafael Canet remarca que “hubo muchas muertes en una parte y en otra”. Esta batalla “pilla a Jaume en Xàtiva, donde estaba enfermo y malherido, y el rey pide ir a Llutxent para animar a sus tropas”, explica Canet, que detalla que, según las crónicas de la época, “Jaume I fue trasladado en camilla hasta Llutxent”, donde llegó para “animar a los cristianos a luchar”. “Pere, su hijo, se enfada porque lo han traído y manda que lo trasladen de nuevo a Xàtiva. Una vez allí, Jaume I pide la extremaunción y lo llevan a Alzira”, señala Canet, quien afirma que el enfrentamiento de Llutxent “es el último hecho histórico en el que participa Jaume I”.

Acto de los Moros i Cristians en el Barranquet de la Sang, lugar donde tuvo llugar la Batalla de Llutxent. / Ajuntament Llutxent

Milagro de los Corporales

El cronista también desliga la Batalla de Llutxent del Milagro de los Corporales, otro hecho histórico de la localidad de la Vall d’Albaida, y que algunos historiadores, así como escritos históricos, vinculan. Rafael Canet aclara que ocurrieron en años distintos y los desvincula entre sí. “El Milagro de los Corporales ocurre en 1239, en una cabalgata de las tropas aragonesas que ayudan a Jaume I en la conquista de València”. Este milagro explica que un párroco de Daroca (Aragón) estaba oficiando una misa en Llutxent a las tropas cristianas y, cuando estas fueron sorprendidas por los musulmanes, el párroco escondió bajo una roca seis hostias consagradas envueltas en trapos (corporales). Tras finalizar la contienda, al ir a recuperar las hostias, el párroco comprobó que habían dejado manchas de sangre en los corporales, algo que fue considerado un milagro y que habría animado a las tropas cristianas para retomar la batalla y recuperar el Castillo de Xio. Canet explica que “esta batalla ocurrió en 1239” y que “el milagro de los corporales fue puesto como ejemplo para pedir al Papa la restitución de la fiesta del Corpus Christi, una restitución que el pontífice declaró en 1264”, afirma el cronista para constatar la desvinculación del milagro de los hechos ocurridos en julio de 1276.

Recuperar una batalla “olvidada”

El cronista lamenta que la Batalla de Llutxent haya quedado "olvidada", que haya pasado "algo desapercibida", y destaca la importancia de la conmemoración en el 750 aniversario. El hecho “ha pasado al anonimato en la historia, pero los historiadores apuntan a la presencia de Jaume I en esta batalla, un suceso importante para Llutxent”, remarca. Rafael Canet subraya que la Batalla de Llutxent aparece en la Enciclopèdia Valenciana, en el Llibre dels Fets y en otras crónicas, y “los historiadores de la época hablan de esta batalla como la última acción militar de Jaume I”.

Llutxent también quiere conceder el protagonismo que este suceso merece en la historia y para ello conmemorará el 750 aniversario de la muerte de Jaume I y de la Batalla de Llutxent, la última que contó con la presencia del “rei conqueridor”. La alcaldesa, Xaro Boscà, pone de manifiesto la importancia de la conmemoración “para darle visibilidad a la batalla, que está documentada, pero que es algo desconocida”. La primera edil añade que la celebración del 750 aniversario contribuirá a “recuperar este hecho histórico, que da sentido a la fiesta de Moros i Cristians, a la Baronia de Llutxent, al Monestir y que es una parte importante de la historia del pueblo y de la comarca de la Vall d’Albaida”.

Cartel con el programa de actos organizado para conmemorar el 750 aniversario de la Batalla de Llutxent. / Levante-EMV

Con el objetivo de recuperar la Batalla de Llutxent y la trascendencia en el reinado de Jaume I -su última contienda como rey-, la localidad ha organizado un intenso programa de actos, que se celebrará el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio y seguirá el día 12. La programación se abrirá el viernes 3 con una conferencia del cronista de Llutxent, Rafael Canet, a las 20 horas. Tras la charla, se proyectará un audiovisual sobre la contienda. El sábado, el Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, IEVA, celebrará un ciclo de conferencias sobre la figura de Jaume I, entre las 10 y las 13:30 horas. En este ciclo intervendrán historiadores de renombre como Vicent Terol, Miguel Ángel Robledillo (de la Universitat de València), Josep David Garrido, Antoni López Alemany y Emili Casanova. Los ponentes abordarán la figura de Jaume I, sus últimos años, la situación de la Vall d’Albaida en su época o la “huella” del rey en los nombres y apellidos valldalbaidins. También se abordará la figura de su esposa Violant d’Hongria. La programación del sábado seguirá por la tarde con juegos y talleres medievales en la Plaça Major; y por la noche, cena popular y un espectáculo medieval con fuego, malabares y exhibiciones de lucha.

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El domingo 5 de julio tendrá lugar una ruta guiada desde el núcleo urbano hasta una colina situada entre Llutxent y Quatretonda, donde según las crónicas acamparon las tropas cristianas de Jaume I en la Batalla de Llutxent y donde el ayuntamiento inaugurará un monolito, una piedra conmemorativa que recordará el histórico episodio. La conmemoración del 750 aniversario se cerrará el 12 de julio con otra ruta, hasta el Castell de Xio, donde en las inmediaciones del mismo tuvo lugar la contienda. Los participantes pasarán por el Barranquet de la Sang, lugar donde tuvo lugar la batalla, bautizado con ese nombre “por la gran cantidad de muertes, sobre todo cristianas, que hubo durante la contienda de 1276”, explica la alcaldesa. Este emplazamiento, que ya cuenta con un monolito, es el lugar desde donde se abren las Festes de Moros i Cristians de Llutxent, precisamente por la vinculación de esta fiesta con la conquista de Jaume I y por ser uno de los lugares históricos del pueblo ligados a esta época.