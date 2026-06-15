Bocairent acoge el rodaje de la película "People of the book", que adapta un best seller de 2008

El Ayuntamiento de Bocairent ha anunciado que mañana, 16 de junio, se registrará el corte de tráfico de algunas calles -y la prohibición de aparcamiento en otras arterias- por la filmación de escenas pertenecientes a un largometraje cinematográfico. Las restricciones comienzan a las siete de la mañana y finalizan a las once de la noche. No se podrá aparcar en la plaça Joan de Joanes, las calles Baixada del Tint y Muret y parte de la ronda sur. También habrá cortes intermitentes de circulación en caminos próximos a la pujada de Sant Jaume.

Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado que la nueva película que va a tener a la localidad de la Vall d'Albaida como escenario es la adaptación a la gran pantalla de la novela "The people of the book"- editada en 2008-, que definen como "un largometraje independiente de género dramático". "Se trata de una obra de ficción que propone un recorrido narrativo a través de distintas épocas históricas, recreando contextos culturales y sociales diversos. La historia se desarrolla en diferentes lugares del mundo, lo que requiere una cuidada ambientación y un tratamiento visual específico para cada periodo representado, con el fin de garantizar coherencia histórica y estética en la puesta en escena", exponen.

El director del largometraje es Michael Haussman, con amplia experiencia en la grabación de videos musicales -ha trabajado con Madonna y Britney Spears, por ejemplo- , cuya película más conocida es "El enemigo está dentro" (Blind Horizon, 2003), protagonizada por Val Kilmer.

Historia de una persecución

En el libro "The People of the book" se narra la historia ficticia de la Dra. Hanna Heath, una restauradora de libros australiana que llega a Sarajevo para restaurar un libro religioso histórico. La sinopsis planteada por la productora Good Films Studios es algo diferente: "El viaje de una familia de Irak a Bosnia en busca de seguridad, dejando atrás una guerra librada por el ISIS, reflejada en la historia de quienes, durante siglos, huyeron de la persecución en toda Europa debido a su etnia, cultura y religión. La historia se entrelaza con la creación imaginaria de la Hagadá de Sarajevo, un texto de 600 años de antigüedad que hoy se conserva en el museo de Sarajevo. En páginas especializadas se ha cifrado el presupuesto del film en 18 millones de euros y se cita a Gael García Bernal, Nazanin Boniadi and Jason Isaacs como los protagonistas de la película.

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En teoría, las escenas que se grabarán en Bocairent pertenecerán a la época medieval. El municipio ya fue junto con Anna escenario de la película de Alejandro Amenábar "El Cautivo". Villajoyosa, El Campello, Terminal de Ferry de Alicante, Santa Pola, Playa de Santa Pola, La Alcoraya, Villena y Alcoy también son algunas de las ciudades en las que se grabará la película.