El Centro de Mayores de Abú Masaifa de Xàtiva estará un mes cerrado para renovar el aire acondicionado, reparar goteras y otras mejoras

El Centro Social de Abu Masaifa de Xàtiva permanecerá cerrado desde este lunes y hasta el 15 de julio, previsiblemente, como consecuencia de las actuaciones de mejora que van a llevarse a cabo en las instalaciones durante las próximas semanas para subsanar deficiencias largamente arrastradas.

La información fue trasladada a las personas usuarias en una asamblea celebrada la pasada semana en el propio centro, donde se explicó que los trabajos previstos tienen como objetivo mejorar las condiciones de las instalaciones y garantizar un servicio de mayor calidad.

Entre las actuaciones programadas destacan la renovación y mejora del sistema de aire acondicionado, la reparación de las goteras existentes o el arreglo de las puertas correderas y la reparación de los aseos, intervenciones que permitirán incrementar el confort, la seguridad y la funcionalidad de los espacios.

Durante el periodo de cierre, las actividades y servicios que habitualmente se desarrollan en el Centro de Mayores se trasladarán al Punto Social Roca, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y de las actividades dirigidas a las personas mayores de la ciudad.

Escuchar aportaciones

La concejala de Bienestar Social, Lena Baraza, ha destacado que «la pasada semana nos reunimos con las personas usuarias para explicar de primera mano todas las mejoras que se van a realizar en el centro y escuchar sus aportaciones y sugerencias». Baraza ha remarcado que «desde el Ayuntamiento mantenemos una total predisposición para atender las demandas de nuestros mayores y continuar mejorando los espacios que utilizan diariamente», y ha añadido que «las personas mayores son una prioridad para este gobierno, y por ello seguimos trabajando para que dispongan de instalaciones adecuadas, cómodas y seguras».

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Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha informado también de que las personas usuarias recibirán información actualizada sobre la evolución de las obras y sobre la fecha prevista de reapertura del centro.