Cruce de acusaciones entre la consellera de Justicia y el alcalde de Xàtiva por la compra de una parcela para los nuevos juzgados

Cruce de acusaciones entre la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Xàtiva tras el anuncio de la administración autonómica de la activación de la tramitación para adquirir una parcela para albergar la nueva sede judicial de Xàtiva. Tal como ha adelantado este lunes Levante-EMV a través de su edición digital, la conselleria ha publicado la licitación para la adquisición directa de los terrenos que acogerán el futuro Palacio de Justicia, unos terrenos que tienen que estar en suelo urbano, disponer de la calificación adecuada para uso administrativo y estar situados en la trama urbana de Xàtiva o a menos de 300 metros de la misma, con acceso viario, peatonal y con transporte público. El plazo para presentar ofertas es de 15 días naturales, finalizando el mismo el próximo 30 de junio. La conselleria insiste en buscar un emplazamiento fuera del núcleo urbano, tras rechazar el Convent de Santa Clara, mientras que el consistorio setabense defiende que el histórico edificio y su ubicación es la mejor opción para la sede judicial.

Desde la conselleria exponen que tras el rechazo del ayuntamiento a los cuatro emplazamientos propuestos para el Palacio de Justicia, la administración autonómica ha iniciado el trámite administrativo para incorporar a su patrimonio una nueva parcela y poder proyectar y construir la sede judicial. La consellera, Nuria Martínez, justifica la medida afirmando que “los ciudadanos de Xàtiva y su partido judicial llevan demasiado tiempo esperando un palacio de Justicia digno, accesible y funcional. Esperamos que el equipo de gobierno actual recapacite, actúe, deje de poner trabas, y colabore para poder dar respuesta a esta reivindicación histórica cuanto antes. Desde la conselleria seguiremos tendiendo la mano al Ayuntamiento de Xàtiva”, ha manifestado Martínez, quien recuerda que tanto el proceso de adquisición como los cambios en materia urbanística deberán contar con la supervisión del consistorio. La titular de Justicia manifiesta que “queremos que el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva sea una realidad lo más pronto posible, por eso estamos avanzando en todos los frentes para que esta nueva infraestructura judicial se materialice lo más pronto posible”. “Hemos desatascado la situación para que Xàtiva pueda contar a la mayor brevedad con una sede judicial que atienda las necesidades reales de los profesionales y de la ciudadanía. No se puede negar, desde la Generalitat estamos dando el impulso necesario a este proyecto para que deje de estar paralizado y se convierta en una realidad”, defiende Martínez.

La conselleria expone diversos informes técnicos que “desaconsejan” ubicar el Palacio de Justicia en Santa Clara. En este sentido, alude a un informe de julio de 2018 que considera que el antiguo convento “no es viable porque contaría con una superficie inferior al de la actual sede” y también cuestionaba la accesibilidad del edificio y los recorridos de evacuación. Otro informe de agosto de 2018 hacía referencia a la declaración BIC de Santa Clara, mientras que un nuevo documento técnico de julio de 2020 exponía la dificultad de la distribución del edificio por los elementos a conservar y la posible incidencia arqueológica. El personal técnico de la conselleria expuso, en otro informe de enero de 2021, la “imposibilidad” de realizar sótanos en Santa Clara.

Para la consellera, “todas estas variaciones demuestran que el Plan funcional de la actuación se fue forzando para hacer encajar a toda costa la actuación en dicha parcela". “Desde el principio se ha intentado hacer encajar un zapato de la talla 37 en un pie de la talla 42”, ejemplifica Nuria Martínez. La consellera señala que el informe de necesidades planteó inicialmente una sede con cabida para 7 juzgados, una cifra que en 2019 se redujo a 5 juzgados. La actual sede judicial cuenta con 4 plazas judiciales, por lo que la consellera apunta que “únicamente quedaría una capacidad de crecimiento de una plaza adicional, cuestión claramente insuficiente para una infraestructura que está llamada a cubrir las necesidades del Partido Judicial durante las próximas décadas". “Si ya hace ocho años este proyecto se quedaba pequeño, imagínese hoy, con una ley de eficiencia que ha modificado radicalmente la organización de los tribunales de instancia y con la nueva sección que se va a crear. El proyecto inicialmente planificado es incapaz de atender las necesidades del partido judicial de Xàtiva”, defiende la titular de Justicia. La consellera manifiesta que la decisión de ubicar la nueva sede judicial en Santa Clara “se adoptó sin consenso con los operadores jurídicos. Tampoco se tuvo en cuenta que la sede judicial setabense no solo da servicio a Xàtiva, sino a todo el partido judicial, esto es, a casi 88.000 habitantes de 26 municipios de La Costera y La Canal de Navarrés”, remarca Nuria Martínez.

Centro histórico y promoción económica

Estas declaraciones han sido rápidamente respondidas desde el gobierno municipal de Xàtiva. El alcalde, Roger Cerdà, alude a la importancia de ubicar los servicios públicos en el centro histórico de la ciudad, para la mejor accesibilidad de la ciudadanía y por los beneficios económicos y comerciales. El primer edil afirma que “históricamente la ciudad de Xàtiva se ha aprovechado de los servicios públicos para la vertebración del centro de la ciudad. Gracias a la presencia de servicios públicos en nuestra ciudad hemos podido mantener edificios patrimoniales del más alto nivel y hemos podido promocionar la ciudad a nivel comercial y de hostelería”, y añade que “es importante la presencia de servicios públicos en el centro de la ciudad porque eso genera tráfico de personas y, en definitiva, hace que la ciudad esté viva”. El alcalde pone de manifiesto que la decisión autonómica de adquirir unos terrenos en el polígono industrial para trasladar el Palacio de Justicia “va en contra, de forma radical, de este modelo. Y, además, genera un problema de futuro para la ciudad, porque ahora no solo tenemos que buscar una solución para los terrenos del convento de Santa Clara, sino que también lo tendremos que hacer para el futuro Palau d’Alarcó [actual sede judicial], que evidentemente quedará vacío cuando la Conselleria de Justicia haga el traslado al nuevo palacio de justicia”.

El gobierno municipal considera que la decisión de ubicar la sede judicial fuera del núcleo urbano “es una decisión equivocada, una decisión que no cuenta con el respaldo del gobierno municipal y que, además, va en contra de un modelo de ciudad que es el que históricamente le ha funcionado bien a la ciudad de Xàtiva”. Roger Cerdà afirma que “es un error y en el futuro lo vamos a pagar”.