El equipo cadete femenino del Club de Camp Bixquert participará en la final de la Yellow Cup

El equipo cadete femenino de tenis del Club de Camp Bixquert de Xàtiva se clasificó para la fase final del Campeonato de España por equipos “Yellow Cup”, que se disputará en el Atlètic Terrassa Hockey Club de la localidad barcelonesa de Terrassa del 23 al 28 de junio. El cuadro final formado por 32 equipos, se ha realizado basándose en la puntuación obtenida en el ranking nacional de clubes cerrado por la Real Federación Española de Tenis con fecha del 30 de abril de 2026, junto con las plazas territoriales, y las wild cards reglamentarias. El equipo cadete femenino setabense estará integrado por Carme Ballester Sánchez, Nel Berdychowska y Alicia María Cebuc. Su capitana será Ewelina Berdychowska. El torneo reunirá a las mejoras raquetas del panorama nacional de la modalidad.

El logro pone de manifiesto el buen momento que viene atravesando el mundo del tenis en la Costera, como ya se demostró recientemente con la proclamación del equipo benjamín mixto del club Castell de Xàtiva de la Llosa de Ranes como campeón de la Comunitat Valenciana, lo que es reflejo del buen momento que viven las escuelas de tenis de la comarca y de la importante cantera de tenistas que está forjando para la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana.