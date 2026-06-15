La Escola de Ciclisme Ontinyent sube al podio en el III Trofeu Ajuntament de Daimús

La Escola de Ciclisme d'Ontinyent ha protagonizado un fin de semana extraordinario en cuanto a resultados en la disputa del III Trofeu Ajuntament de Daimús, organizado por el Club Ciclista Escapada. El circuito contaba de un recorrido revirado por las calles del centro de la localidad con una gran cantidad de giros y una subida corta cerca de meta para seleccionar el grupo. En este tipo de circuitos es donde los ciclistas realizan un gran aprendizaje de cara al futuro, destacan desde el club de Ontinyent, que consiguió subir al podio en varias ocasiones.

Ciclistas de la escuela de Ontinyent en el Trofeu de Daimús. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la prueba de Gymkana, hubo una alta participación del club ontinyentí en la categoría de Promesas donde Erik Mollà, Vega De Lamo, Vega Bonell y Maties Mestre se situaron dentro de los 15 primeros y por detrás quedaron Kendall López y Llum Bonell; e infantiles, situando a Jaume Beneyto y a Alejandro Pulgarin dentro del 15 primeros y a Tono Selva, Pau Vallés y Daniel Mullor por detrás.

Jaume Beneyto, de la Escola de Ciclisme Ontinyent, en el podio del Trofeu de Daimús. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la prueba en línea, participaron en la categoría de Promesas Llum Bonell en la categoría de 1.º año y Erik Mollà y Maties Mestre, que finalizó en 3ª posición en la categoría de 2.º año. En la categoría de 2.º año femenina hubo doblete de podios con la 1.ª posición de Kendall López y la 3.ª posición de Vega Bonell y Vega De Lamo quedó en 6.ª posición.

Kendall y Bonell con los trofeos conseguidos en la prueba de Daimús. / Escola Ciclisme Ontinyent

Seguidamente, le tocaba el turno a la categoría de Principiantes, con la participación de Mario Sanz que finalizó 8.º en la categoría de 2.º año. En cuanto a la categoría de Alevines, participaron Hugo Felipe y Teo Soriano en la categoría de 1.º año que quedaron 4.º y 6.º respectivamente y Vera Mollà, quien finalizó en 2.ª posición en la categoría de 1.º año femenina. Y en la categoría de 2.º año participaron Marc Beneyto y Josep González que quedaron en 9.ª y 10.ª posición. Por último, en la categoría de Infantiles participaron Alejandro Pulgarin que quedó en una merecida 1.ª posición en la categoría de 1.º año y en cuanto a la categoría de 2.º año participaron Jaume Beneyto, quedando en 3.ª posición, Pau Vallés, Daniel Mullor y Tono Colorado que quedaron dentro del Top 15 en la clasificación masculina.

Pulgarin, de la Escola de Ciclisme Ontinyent, en lo alto del podio en el Trofeu de Daimús. / Escola Ciclisme Ontinyent

Open BTT Escoles

Por otra parte, el Club Ciclista Ontinyent también estuvo presente en el Open BTT Escoles celebrado el pasado domingo en Picassent, última prueba de esta competición, que cerraba así la primera parte de la temporada en un circuito técnico que requirió mucha precisión y control por parte de los participantes.

Un corredor de la Escola de Ciclisme Ontinyent en el Open BTT Escoles celebrado en Picassent. / Escola Ciclisme Ontinyent

Quim Blasco Belda completó la prueba en tercera posición de la categoría Promesa de segundo año, después de una salida complicada. El ciclista de Ontinyent sufrió dos caídas durante la carrera, pero pudo continuar hasta finalizar en zona de podio. Por su parte, Pau Blasco Belda realizó una carrera más conservadora, ante la dificultada y su corta edad, pero acabó ocupando la octava posición en la categoría Promesa de primer año.

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Un corredor de la Escola de Ciclisme Ontinyent en el Open BTT Escoles celebrado en Picassent. / Escola Ciclisme Ontinyent

Con la prueba de Picassent finaliza la primera parte de la temporada, con una evolución positiva de los dos corredores de la escuela ontinyentina. Tras el periodo estival, Quim y Pau continuarán la actividad deportiva con las disciplinas de ciclocross y enduro.