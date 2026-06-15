El Estiu Jove de Ontinyent incluirá esta semana un concierto con 4 grupos musicales en la plaza Poeta Ausiàs March

El Estiu Jove de Ontinyent continúa avanzando con una elevada participación en sus primeras actividades y se prepara ahora para una de las citas destacadas de la programación de este año: los conciertos jóvenes, que tendrán lugar este viernes 19 de junio a las 21:00 horas en la plaza Poeta Ausiàs March con la actuación de cuatro grupos musicales.

La actividad reunirá sobre el escenario las formaciones Karrascot, The Whispers, La Silla de la Sala y Las Supernenas, en una propuesta gratuita impulsada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable y espacios de encuentro para la juventud de la ciudad durante los meses de verano.

La cita musical llega después de las buenas sensaciones dejadas por las primeras actividades de la programación del Estiu Jove, que han registrado una notable participación y una valoración muy positiva por parte de los asistentes. En este sentido, la jornada inaugural celebrada en la piscina municipal contó con una gran afluencia de público joven, que disfrutó durante toda una tarde de los toboganes acuáticos y la música en directo en un ambiente festivo y de convivencia. También fue destacada la respuesta obtenida en la partida de “laser tag” celebrada en el parque de las Mamás Belgas, una de las novedades incorporadas este año a la programación. La actividad reunió finalmente un total de 70 jóvenes participantes, distribuidos en diferentes turnos para garantizar el correcto desarrollo de las partidas. Para la ocasión se instaló una estructura hinchable en forma de laberinto como escenario para el juego.

El regidor de Juventud, Àlex Borrell, ha destacado que “las primeras actividades del Estiu Jove han confirmado que la programación responde a los intereses de nuestra juventud y que existe una demanda real de espacios de ocio atractivos, participativos y saludables”. El regidor señalaba que “tanto la jornada de piscina como el ‘laser tag’ han tenido una respuesta excelente, con una participación muy elevada y un comportamiento ejemplar por parte de los jóvenes participantes”. Borrell ha remarcado igualmente que “el ‘laser tag’ ha sido una de las sorpresas más agradables de esta edición. La actividad gustó mucho a los participantes y ya estamos estudiando la posibilidad de repetirla durante el otoño para dar continuidad a una propuesta que ha funcionado muy bien y que ha tenido una gran aceptación”.

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La programación del Estiu Jove continuará durante las próximas semanas con nuevas actividades como el servicio de autobús gratuito a Gandia para la noche de San Juan, las sesiones de cine joven a la fresca, la discomóvil joven en la Glorieta, nuevas jornadas de piscina con música y toboganes, la fiesta Holi y de la espuma o la excursión al parque acuático Aqualandia, entre otras propuestas.