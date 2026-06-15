Fallece otro conductor en la A-35 tras registrarse un accidente de tráfico en Moixent

Un hombre de 69 años de edad ha fallecido hoy al mediodia tras verse implicado en un accidente de tráfico registrado en la A-35, a la altura del término municipal de Moixent. Las fuentes consultadas han confirmado que "el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a la víctima, de 69 años de edad, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento".

A su vez, desde el Consorci de Bombers han comentado que "los bomberos han actuado en un siniestro en la A-35 en Moixent, a las 15:00 horas, movilizándose tres dotaciones de bomberos de Xàtiva y de bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira. Los bomberos han eliminado riesgos, han apoyado a medios sanitarios y a las tareas de policía judicial. El conductor ha resultado víctima mortal".

Cabe recordar que el pasado 8 de junio -hace siete días- también se confirmó la muerte de otro conductor en un cercano punto kilométrico de la misma vía -A-35-, esta vez perteneciente al término municipal de la Font de la Figuera. Un hombre de 78 años de edad que viajaba en coche falleció a causa del accidente.

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La A-35 es una vía que -desgraciadamente- registra un notable número de accidente año tras año. El notable paso de vehículos pesados -hasta un 30 % del total- es una de las causas que marcan este escenario. Por ejemplo, en 2024 se registraron las mismas muertes que en los 4 años anteriores. Los datos no engañan.