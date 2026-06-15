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Fallece otro conductor en la A-35 tras registrarse un accidente de tráfico en Moixent

Un hombre de 69 años ha fallecido este lunes en un siniestro vial en la A-35, sumándose a la cifra de víctimas en esta vía

Fallece otro conductor en la A-35 tras registrarse un accidente de tráfico en Moixent

Fallece otro conductor en la A-35 tras registrarse un accidente de tráfico en Moixent / Consorci de Bombers

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José Luis G. Llagües

Moixent

Un hombre de 69 años de edad ha fallecido hoy al mediodia tras verse implicado en un accidente de tráfico registrado en la A-35, a la altura del término municipal de Moixent. Las fuentes consultadas han confirmado que "el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a la víctima, de 69 años de edad, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento".

A su vez, desde el Consorci de Bombers han comentado que "los bomberos han actuado en un siniestro en la A-35 en Moixent, a las 15:00 horas, movilizándose tres dotaciones de bomberos de Xàtiva y de bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira. Los bomberos han eliminado riesgos, han apoyado a medios sanitarios y a las tareas de policía judicial. El conductor ha resultado víctima mortal".

Cabe recordar que el pasado 8 de junio -hace siete días- también se confirmó la muerte de otro conductor en un cercano punto kilométrico de la misma vía -A-35-, esta vez perteneciente al término municipal de la Font de la Figuera. Un hombre de 78 años de edad que viajaba en coche falleció a causa del accidente.

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La A-35 es una vía que -desgraciadamente- registra un notable número de accidente año tras año. El notable paso de vehículos pesados -hasta un 30 % del total- es una de las causas que marcan este escenario. Por ejemplo, en 2024 se registraron las mismas muertes que en los 4 años anteriores. Los datos no engañan.

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