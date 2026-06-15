La Gimnasia del CTX logra 16 medallas en el Campeonato de España
El club de Xàtiva consigue 6 oros, 7 platas y 3 bronces, además de siete plazas de finalista en la competición nacional celebrada en Cunit
La sección de Gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva ha firmado una destacada participación en el Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica, celebrado del 12 al 14 de junio en la localidad catalana de Cunit (Tarragona), donde logró un total de 16 medallas: 6 oros, 7 platas y 3 bronces, además de 7 plazas de finalista. La competición contó con una notable expedición setabense formada por 28 integrantes entre gimnastas y técnicos, que estuvieron acompañados en todo momento por un numeroso grupo de familiares desplazados para apoyar al equipo desde las gradas.
La actuación en Cunit confirma la excelente progresión del conjunto, que cierra así la temporada de las categorías de nivel autonómico y nacional con un papel sobresaliente en la cita más importante del calendario deportivo nacional, destacan desde el club setabense. "Este desempeño refleja el esfuerzo diario, la evolución técnica y el trabajo constante realizado por el club durante toda la temporada", subrayan.
En cuanto a los gimnastas de nivel FIG (Federación Internacional de Gimnasia), la competición oficial concluirá, en principio, el próximo fin de semana con la disputa del Internacional de Cunit. Tras este último compromiso y el posterior descanso, el club iniciará la planificación y preparación del curso 2026/2027 en el marco de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
La directora técnica del club, Loles Ballester, valoró muy positivamente el balance de la temporada, afirmando que “los objetivos deportivos planteados al inicio de la temporada se han cumplido plenamente. Quiero resaltar y agradecer el compromiso de las familias y de los propios gimnastas, ya que su esfuerzo conjunto y su apoyo constante han hecho posible la obtención de estos magníficos resultados.”
Con el rendimiento mostrado en el Campeonato de España en Cunit, el Club Taekwondo Xàtiva - Sección Gimnasia consolida su línea de trabajo y su proyección dentro de la gimnasia aeróbica, situando de nuevo a Xàtiva entre los referentes del panorama nacional e internacional de esta disciplina.
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