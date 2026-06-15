Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaContaminación l'AlbuferaProtestas educaciónTráfico ValènciaPlayas sin humo Comunitat ValencianaCalendario escolar Comunitat ValencianaIRPF Hernecias
instagramlinkedin

La Gimnasia del CTX logra 16 medallas en el Campeonato de España

El club de Xàtiva consigue 6 oros, 7 platas y 3 bronces, además de siete plazas de finalista en la competición nacional celebrada en Cunit

Gimnastas del CTX con las medallas conseguidas en el Campeonato de España celebrado en Cunit.

Gimnastas del CTX con las medallas conseguidas en el Campeonato de España celebrado en Cunit. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lluis Cebriá

Xàtiva

La sección de Gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva ha firmado una destacada participación en el Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica, celebrado del 12 al 14 de junio en la localidad catalana de Cunit (Tarragona), donde logró un total de 16 medallas: 6 oros, 7 platas y 3 bronces, además de 7 plazas de finalista. La competición contó con una notable expedición setabense formada por 28 integrantes entre gimnastas y técnicos, que estuvieron acompañados en todo momento por un numeroso grupo de familiares desplazados para apoyar al equipo desde las gradas.

Gimnastas del CTX en el Campeonato de España en Cunit.

Gimnastas del CTX en el Campeonato de España en Cunit. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

La actuación en Cunit confirma la excelente progresión del conjunto, que cierra así la temporada de las categorías de nivel autonómico y nacional con un papel sobresaliente en la cita más importante del calendario deportivo nacional, destacan desde el club setabense. "Este desempeño refleja el esfuerzo diario, la evolución técnica y el trabajo constante realizado por el club durante toda la temporada", subrayan.

En cuanto a los gimnastas de nivel FIG (Federación Internacional de Gimnasia), la competición oficial concluirá, en principio, el próximo fin de semana con la disputa del Internacional de Cunit. Tras este último compromiso y el posterior descanso, el club iniciará la planificación y preparación del curso 2026/2027 en el marco de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Una gimnasta del CTX y la directora técnica del club muestran dos de las medallas coneguidas en Cunit.

Una gimnasta del CTX y la directora técnica del club muestran dos de las medallas coneguidas en Cunit. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

La directora técnica del club, Loles Ballester, valoró muy positivamente el balance de la temporada, afirmando que “los objetivos deportivos planteados al inicio de la temporada se han cumplido plenamente. Quiero resaltar y agradecer el compromiso de las familias y de los propios gimnastas, ya que su esfuerzo conjunto y su apoyo constante han hecho posible la obtención de estos magníficos resultados.”

Noticias relacionadas

Con el rendimiento mostrado en el Campeonato de España en Cunit, el Club Taekwondo Xàtiva - Sección Gimnasia consolida su línea de trabajo y su proyección dentro de la gimnasia aeróbica, situando de nuevo a Xàtiva entre los referentes del panorama nacional e internacional de esta disciplina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La València que pudo ser: nueve proyectos alternativos de Estación Central
  2. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  3. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  4. Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
  5. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  6. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  7. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  8. Figuraciones de nueve proyectos de Estación Central de València

La Gimnasia del CTX logra 16 medallas en el Campeonato de España

Llutxent revive la última batalla de Jaume I

Llutxent revive la última batalla de Jaume I

Ontinyent impulsa un Plan Integral de Vivienda con siete ejes para ampliar la oferta de alquiler, incentivar la obra nueva y contener los precios

Ontinyent impulsa un Plan Integral de Vivienda con siete ejes para ampliar la oferta de alquiler, incentivar la obra nueva y contener los precios

S'ajorna la mobilització docent

Así se llena el aparcamiento cercano al río Fraile durante la temporada alta

Bicorp dobla los precios por aparcar en el río Fraile ante el aumento de la masificación

Bicorp dobla los precios por aparcar en el río Fraile ante el aumento de la masificación

El Síndic afea a Educación la tardanza en desdoblar un aula de Infantil con 22 alumnos y niños con necesidades especiales en Benigànim

El Síndic afea a Educación la tardanza en desdoblar un aula de Infantil con 22 alumnos y niños con necesidades especiales en Benigànim

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Xàtiva y la Costera?: estos son los bares y espacios públicos para vivir los partidos en directo

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Xàtiva y la Costera?: estos son los bares y espacios públicos para vivir los partidos en directo
Tracking Pixel Contents