Isabel Donet reflexiona sobre periodismo y literatura en Fontanars dels Alforins

La escritora y periodista Isabel Donet participó el pasado viernes en Fontanars dels Alforins en la última sesión del ciclo “Dones i lletres a la Vall d’Albaida”, una iniciativa dedicada a dar visibilidad a mujeres destacadas del ámbito cultural y literario.

Ganadora del Premio Literario de Narrativa de Dones de la Generalitat Valenciana y del premio narrativa corta Carolina Planells centrado en la lucha contra la violencia de género, Donet ha compaginado su carrera literaria con la periodística. Ha sido redactora en RTVV y colaboradora en diversos medios de comunicación. Es autora del libro “Ganxudes i Forasteres” y Adeu, princesa!.

Durante el encuentro, la autora compartió con el público sus experiencias en ambos campos y abordó cuestiones relacionadas con el proceso de creación literaria. Asimismo, ofreció una reflexión sobre la situación actual del periodismo, analizando algunos de los retos a los que se enfrenta la profesión en un contexto marcado por la transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo informativo.

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La charla permitió a los asistentes conocer de cerca la visión y la trayectoria de una autora que ha sabido compaginar con éxito la escritura y el periodismo.