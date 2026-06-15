El Natació Xàtiva logra tres medallas de plata en el Campeonato Autonómico Master de Verano

El Club Natació Xàtiva ha conseguido tres medallas de plata en el XV Campeonato Autonómico Master de Verano Comunitat Valenciana. La nadadora Pilar García conseguía los metales y el subcampeonato autonómico en las pruebas de 50 metros mariposa, 200 metros estilos y 100 metros mariposa en la competición celebrada el pasado fin de semana en Sedaví. La piscina municipal descubierta de 50 metros de la localidad de l’Horta acogía la competición, en la que participaron 893 nadadores pertenecientes a 45 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV) y de otras federaciones nacionales.

El CN Xàtiva participó con cuatro deportistas en la cita autonómica. Además de Pilar García, también compitieron Olivier Martínez, Nati Rodríguez y Cristina Martínez. Los masters del club setabense participaron en varias pruebas individuales de las distintas categorías masters consiguiendo unos buenos resultados y logrando las tres medallas de la nadadora Pilar García. En la clasificación general, el Club Natació Xàtiva quedó en el puesto 25.