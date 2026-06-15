El Nou Básquet Xàtiva hace historia y conquista el Trofeo Federación de la Comunitat Valenciana

El Nou Básquet Xàtiva ha escrito una de las páginas más brillantes de su historia reciente al proclamarse campeón del Trofeo Federación de la Comunitat Valenciana en su categoría, culminando una temporada extraordinaria marcada por el crecimiento, el esfuerzo y los excelentes resultados deportivos.

El equipo de la Costera ya había demostrado durante la fase regular de liga ser uno de los conjuntos más competitivos de la competición. Con tan solo dos derrotas en toda la temporada, consiguió el pase directo a los playoffs por el título, una trayectoria sobresaliente que le permitió finalizar entre los cuatro mejores equipos de los 114 que participaron en la competición.

Tras alcanzar las semifinales de liga y caer frente al conjunto que posteriormente acabaría proclamándose campeón, los setabenses continuaron compitiendo en el Trofeo Federación, una competición que se disputa una vez finalizada la liga regular pero que, en su caso, tuvieron que simultanear con los propios playoffs ligueros. El esfuerzo añadido no impidió que el equipo mantuviera un magnífico nivel competitivo, superando eliminatorias y mostrando una progresión constante a lo largo de toda la temporada.

Gonzalo Rodríguez García, MVP de la final. / NB Xàtiva

La gran final se disputó este sábado en Carcaixent frente al CB Picanya, con el título autonómico en juego. El encuentro comenzó con claro dominio del Nou Básquet Xàtiva, que en ningún momento permitió a su rival ponerse por delante en el marcador. Los nuestros lograron abrir una ventaja de diez puntos ya en el primer periodo, una renta que prácticamente se mantuvo al llegar al descanso gracias al excelente trabajo colectivo desarrollado durante toda la primera mitad.

El partido vivió sus momentos de mayor dificultad en el cuarto periodo, cuando el CB Picanya consiguió reducir diferencias hasta situarse a tan solo seis puntos. Sin embargo, tras un tiempo muerto, la reacción del conjunto setabense fue ejemplar. Un parcial contundente devolvió el control absoluto del encuentro a los de la Costera, que ampliaron nuevamente la diferencia hasta los diecisiete puntos y dejaron encarrilado el desenlace de la final.

Intensidad defensiva

Con la confianza recuperada, el Nou Básquet Xàtiva afrontó el quinto y sexto periodo mostrando su mejor versión. La intensidad defensiva, el acierto ofensivo y el juego colectivo permitieron ampliar todavía más la ventaja hasta establecer el definitivo 75-34, un marcador que reflejó la superioridad mostrada sobre la pista y certificó la conquista del Trofeo Federación.

La jornada también dejó espacio para el reconocimiento individual. Gonzalo Rodríguez García fue distinguido como MVP de la final tras firmar una sobresaliente actuación que le permitió alcanzar una valoración de 24. Su rendimiento resultó decisivo en los momentos clave del encuentro y puso el broche de oro a una tarde inolvidable para el baloncesto setabense.

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Este título supone la recompensa al trabajo desarrollado durante toda la temporada por jugadores, entrenadores y familias, que han formado un grupo unido dentro y fuera de la pista. Un éxito que confirma el excelente momento de una generación que ha llevado el nombre del Nou Básquet Xàtiva y de la Costera a lo más alto del baloncesto autonómico.