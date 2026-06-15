Ontinyent renueva seis áreas de juegos infantiles con una subvención de 250.000 euros de la Diputació

El Ayuntamiento de Ontinyent inicia esta semana las obras de renovación y mejora de seis áreas de juegos infantiles de la ciudad gracias a una subvención de más de 250.000 euros concedida por la Diputació de València dentro del Pla Obert d'Inversions 2024-2027, gestionado por el área de Cooperación Municipal que dirige Natàlia Enguix. La actuación permitirá modernizar estos espacios de juego, incrementar los niveles de seguridad y continuar avanzando en el objetivo municipal de ofrecer zonas infantiles de calidad adaptadas a las necesidades de las familias.

Zona de juegos en un parque infantil de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La intervención contempla la renovación del pavimento de absorción de impactos, así como el suministro y la instalación de nuevos juegos infantiles en un total de seis áreas distribuidas por diferentes puntos del municipio. En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en el parque del Xalet de les Boles y la plaza de la Morereta, incluidos en el lote 1; en el parque de Inmaculada y en el parque Vicent Andrés Estellés, correspondientes al lote 2; y en las áreas infantiles de las urbanizaciones de les Aigües y El Pilar, incluidas en el lote 3.

El proyecto cuenta con una inversión total de 251.832,33 euros, distribuida en tres lotes adjudicados a empresas especializadas del sector. El lote 1, con una inversión de 67.684,68 euros, está ejecutándolo la empresa Hags-Swelek SA; el lote 2, con un presupuesto de 85.557,18 euros, corresponde a HPC Ibérica SA; y el lote 3, dotado con 98.590,47 euros, es ejecutado por Mobipark SL.

La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, destacaba que esta actuación “es una nueva muestra de la apuesta que estamos haciendo desde el ayuntamiento para continuar mejorando los espacios públicos destinados a los más pequeños y pequeñas. Estamos hablando de zonas muy utilizadas por las familias de las que tenemos que tener el máximo cuidado en cuestión de seguridad, accesibilidad y calidad”. Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de pavimentos deteriorados por nuevas superficies amortiguadoras homologadas, así como la instalación de juegos infantiles renovados y adaptados a las normativas vigentes en materia de seguridad. Con estas mejoras se pretende incrementar la funcionalidad de los espacios, favorecer el juego inclusivo y garantizar unas condiciones óptimas para el uso cotidiano de las instalaciones.

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Gandia recordaba que esta intervención forma parte del plan global de renovación de las áreas infantiles impulsado por el consistorio después del análisis técnico realizado sobre las 29 zonas de juego existentes en la ciudad. “Los informes elaborados por los servicios técnicos nos permitieron identificar las necesidades de cada espacio y establecer una planificación de las actuaciones prioritarias. Con esta obra continuamos desarrollando una estrategia de renovación progresiva que nos permitirá disponer de unas áreas infantiles más modernas, atractivas y adaptadas en las diferentes edades”, explicaba. La responsable municipal incidía también en la importancia de la colaboración institucional para hacer posible estas inversiones. “Queremos agradecer el apoyo de la Diputació de València y, especialmente, del área de Cooperación Municipal que dirige Natàlia Enguix, porque esta financiación nos permite ejecutar actuaciones muy importantes sin que supongan una carga adicional para las arcas municipales”, señalaba.