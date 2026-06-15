Las rutas de la memoria obrera reivindican el papel del movimiento sindical en la Transición en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

El pasado viernes se presentó en la Casa de la Cultura Ca Don José de Canals, el tercer volumen de Rutas de la Memoria Obrera, una iniciativa promovida por la Fundación de estudios e iniciativas sociolaborales FEIS, vinculada a Comisiones Obreras, que busca escribir la historia de todos los que, en los tiempos de la dictadura, rompieron el silencio impuesto y se levantaron contra las injusticias en la defensa de la dignidad del trabajo.

La organización del movimiento obrero fue un elemento clave para conseguir la recuperación de la democracia, y de las libertades civiles. Además, FEIS, pretende también recordar los espacios fabriles y sindicales, donde se desarrollaron todas aquellas luchas, hoy desparecidos, o en estado de completa degradación. Con tal objeto se publican guías que, a modo de itinerarios urbanos, sirvan para evitar que su memoria se pierda para siempre, víctima del olvido, y puedan también utilizarse como itinerario didáctico para jóvenes estudiantes.

La publicación se inspira en los principios de la Ley de Memoria Democrática, que establece como deber ineludible para fortalecer las virtudes cívicas y los valores constitucionales, dar a conocer y divulgar el pasado de todos los movimientos colectivos y personas individuales que participaron en la recuperación de la democracia. Los diferentes volúmenes de Rutas de la Memoria Obrera han sido patrocinados por el gabinete de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia. Y han sido coordinados por Pere Beneyto Calatayud y Alberto Goméz Roda, quienes pretenden reivindicar con estas documentadísimas publicaciones, el papel del movimiento sindical durante la Transición, frecuentemente ignorado en los relatos oficiales, que han presentado dicho proceso, como una concesión de las élites, como el rey Juan Carlos I, o de la ley para la Reforma Política, impulsada por Adolfo Suárez, ignorando la presión en la calle llevada a cabo por el movimiento obrero.

El tercer volumen es una obra coral dedicada especialmente al análisis del trabajo y del movimiento obrero en la Costera, Canal de Navarrés y Vall d’Albaida, desde 1950 hasta 1980. La obra fue presentada por Alberto Gómez Rosa, historiador y archivero de Comisiones Obreras que, como coordinador y coautor, quiso destacar el esfuerzo que viene realizando dicho sindicato para reconstruir y salvaguardar su pasado, mucho antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, y de la titánica labor de recopilación documental que están realizando para evitar que la losa del olvido, venga a borrar la memoria de la lucha obrera, en su contribución a la democratización del país, y a la consecución de unos derechos, que hoy disfrutan todos los trabajadores

En la presentación, Alberto Gómez, estuvo acompañado por Eduardo Badal, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Canals, y de Raúl Alcocel, secretario general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales. Eduardo Badal revivió el recuerdo de la trágica historia de la crisis industrial que sufrió Canals, con la lenta agonía, de su fábrica paradigma, Géneros de Punto Ferry, radiada a través de la emisora local, que diariamente intentaba informar sobre la regulación de empleo y despidos de una empresa que fue languideciendo desde 1985, hasta su completa desaparición a inicios del siglo XX.

Raúl Alcocel trazó el contexto del desastre de una crisis, desatada tras la guerra del petróleo en 1973, agravada con la muerte del dictador, que puso de manifiesto la nula competitividad de la industria española en el contexto mundial, por causa del aumento de los precios del combustible, y las políticas proteccionistas y autárquicas de un régimen, que hizo incompetente a la industria nacional en un contexto de libre mercado. Ello hizo que la democracia naciese con una reforma laboral, donde tanto la derecha como la izquierda optaron por la devaluación salarial como apuesta de competitividad, cosa que se hizo en las reformas laborales de los ochenta y noventa, hasta llegar al día de hoy. Lo que, en opinión de Alcocel, hace más que nunca necesario el movimiento sindical, para intentar no perder derechos que tanto costaron conseguir.

De Paduana a Lois pasando por Ferrys Piqueras y Marín

Por su relación con las comarcas centrales, el cuaderno reconstruye la historia y los espacios físicos del eje industrial fomado por los pueblos de la Vall d’Albaida como Bocairent, Ontinyent, Albaida y Agullent, de orientación exportadora, que tuvo como grandes referentes fábricas como: Paduana, Manterol, Reig Matí o el Trovador en la Vall d’Albaida, o de La Lois en Millares, de la Piqueras y Marín en Enguera, como referentes más visibles, entre otros, de la Canal de Navarrés, o de Gregorio Molina y Cartonajes Hinojosa en Xàtiva, Rodrigo Sancho, Ferrys en Canals, o industrias Cerdá, en Vallada. Todas desaparecidas con excepción de Hinojosa, que no sólo remontó la coyuntura crítica, sino que se convirtió en referente exportador de las comarcas centrales. De aquellos espacios industriales acompaña la publicación una serie de rutas urbanas explicativas, de todo lo que fue aquel gran esplendor industrial, hoy casi desaparecido

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Por lo que se refiere a las personas y diferentes movimientos, se perfila la historia de los diversos sindicatos, de inspiración cristiana o socialista, se recupera la figura tan desconocida como presente en la memoria colectiva, del cura-obrero, como la de Nicolás David o Luís Espí, o de sindicalistas, como Miguel Ramos Molina, Ramón Juan Revert, Pere Brígido Cantador, Manuel Ares Serrano, Francisco Juan Caballero, o José Luís Tortosa. Toda la labor de investigación que está llevando a cabo la Fundación FEIS, se puede consultar en su web www.memoria obrera.org.