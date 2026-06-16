Alfarrasí suprime un canon del recibo de agua y ahorra cerca de 18.000 euros al año a unas 500 viviendas

Menos ingresos para el Ayuntamiento y más dinero en el bolsillo de los vecinos. Esa es la consecuencia directa de la decisión que ha adoptado el equipo de gobierno de Alfarrasí para suprimir un canon vinculado al servicio de abastecimiento de agua. La medida permitirá ahorrar cerca de 18.000 euros al año a alrededor de 500 viviendas y usuarios del municipio, que verán reducido el importe de sus recibos tras su aprobación definitiva y entrada en vigor después del verano.

La propuesta se llevará al pleno municipal del mes de julio y supondrá que el consistorio deje de percibir entre 17.000 y 18.000 euros anuales. Pese a ello, el gobierno local ha optado por priorizar el alivio económico de los vecinos frente a la posibilidad de mantener este recurso para generar fondos destinados a futuras actuaciones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas.

El consistorio podría mantener este canon para ir generando una bolsa económica destinada a futuras actuaciones en la red de abastecimiento, como la renovación de canalizaciones o la mejora de determinadas infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, el equipo de gobierno ha decidido renunciar a esa posibilidad y no renovar el recargo para que ese dinero permanezca en los bolsillos de los vecinos.

La medida beneficiará a cerca de 500 acometidas, la mayoría correspondientes a viviendas particulares, aunque también alcanzará a pequeños comercios, autónomos y negocios del municipio. Desde el Ayuntamiento consideran que, en el actual contexto económico, resulta más conveniente reducir la carga que soportan los usuarios de un servicio básico que incrementar la recaudación municipal.

La decisión llega además en un momento especialmente significativo. Durante los últimos años, los consumidores han tenido que asumir en sus facturas la regularización del canon de saneamiento de la Generalitat Valenciana, un tributo cuyo cobro fue aplazado temporalmente entre agosto de 2022 y julio de 2023 para paliar los efectos de la inflación y la crisis energética.

Posteriormente, esas cantidades comenzaron a recuperarse de forma prorrateada a través de los recibos del agua, un proceso que finalizará este verano. El Ayuntamiento considera que la conclusión de esa regularización ofrece "una oportunidad para reducir aún más la presión económica asociada al suministro de agua y contribuir a mejorar la economía doméstica de muchas familias de la localidad", como ha indicado el alcalde de Alfarrasí, Ismael Sanvíctor.

El primer edil ha destacado que la medida responde al compromiso del equipo de gobierno de gestionar con responsabilidad sin trasladar más costes a los ciudadanos.

“Entendemos que, siempre que sea posible, el dinero debe quedarse en los bolsillos de los vecinos. Podríamos mantener este canon, pero creemos que en estos momentos es más importante que las familias y los pequeños negocios vean reducido el coste de un servicio esencial”, ha señalado.

Busqueda de financiación externa

Sanvíctor ha explicado que la supresión del canon no supone una renuncia a futuras inversiones en la red de ni a la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

“Cuando sea necesario acometer obras de mejora buscaremos subvenciones y financiación de otras administraciones. Modernizaremos las infraestructuras que necesite Alfarrasí, pero sin trasladar ese esfuerzo económico a los vecinos. Nuestra prioridad es que paguen lo justo y que el Ayuntamiento aproveche todas las oportunidades de financiación externa disponibles”, ha afirmado.

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La eliminación de este canon entrará en vigor tras completar su tramitación administrativa y permitirá que los usuarios perciban una reducción en sus recibos después del verano. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alfarrasí refuerza una línea de gestión orientada a aliviar la carga económica de familias y empresas, al tiempo que mantiene su compromiso de seguir mejorando los servicios municipales mediante la búsqueda activa de ayudas y subvenciones.