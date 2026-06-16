Anna logra una subvención de la diputación para recuperar la isla de la Albufera, uno de los grandes símbolos del municipio

El Ayuntamiento de Anna ha celebrado la aprobación, en el pleno de la Diputación de Valencia de este martes, de una subvención destinada a financiar las obras de recuperación de la isla de la Albufera de Anna, uno de los elementos más emblemáticos y reconocibles de este espacio natural y una auténtica seña de identidad para generaciones de anneros y anneras.

Esta ayuda económica supone un paso decisivo para hacer realidad un proyecto que permitirá actuar sobre un enclave que, durante años, ha sufrido un progresivo deterioro debido a la erosión provocada por el agua, los fenómenos meteorológicos y el paso del tiempo.

La isla, que alberga hábitats de gran valor ambiental y constituye uno de los paisajes más característicos de la Albufera, ha ido perdiendo superficie de forma continuada, generando una creciente preocupación por su conservación y por el riesgo de desaparición de uno de los elementos más representativos del patrimonio natural de Anna.

El proyecto contempla actuaciones destinadas a frenar este proceso de degradación mediante la protección y consolidación del islote, así como otras intervenciones en el entorno del lago para garantizar la estabilidad de sus márgenes y preservar los valores ambientales y paisajísticos del paraje.

La aprobación de esta subvención llega después de meses de trabajo y gestiones realizadas por el Ayuntamiento ante la Diputación de Valencia. “Hoy es un día muy importante para Anna. La isla de nuestra Albufera no es simplemente un trozo de tierra rodeado de agua; es parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de nuestra identidad como pueblo. Es una imagen que todos los anneros llevamos grabada desde la infancia y que forma parte del alma de este paraje tan querido", ha manifestado el alcalde de Anna, Miguel Marín.

“No podíamos permitir que el paso del tiempo y la erosión acabaran con uno de los símbolos más importantes de Anna. Gracias a esta subvención, damos un paso decisivo para garantizar su conservación y recuperación para las generaciones futuras", ha añadido el primer edil, que ha recordado que la financiación llega después de "mucho tiempo" de trabajo, elaboración del proyecto y defensa de la necesidad de actuar cuanto antes. "Hoy podemos decir que ya tenemos los recursos necesarios para empezar a hacer realidad una actuación que será histórica para nuestro municipio", ha incidido Marín.

Puesta en valor y renaturalización del paraje

“La recuperación de la isla forma parte de una estrategia más amplia de puesta en valor y renaturalización de la Albufera. En los últimos años, hemos transformado este espacio con nuevas zonas de ocio, la renovación de la iluminación, la mejora de accesos, la modernización de servicios turísticos y la puesta en marcha de nuevas concesiones. La Albufera vuelve a ser un lugar vivo, cuidado y lleno de oportunidades para vecinos y visitantes”, ha indicado el alcalde. “Ahora comienza una nueva etapa. Tenemos el proyecto, tenemos la financiación y tenemos la ilusión de seguir construyendo una Albufera mejor, más sostenible y preparada para el futuro. Recuperar la isla es proteger una parte de nosotros mismos", ha sentenciado Marín.

El Ayuntamiento de Anna continuará trabajando durante los próximos meses en la tramitación y desarrollo de las actuaciones previstas para que las obras puedan iniciarse lo antes posible, dando cumplimiento a un proyecto estratégico para la conservación y puesta en valor de uno de los espacios naturales más queridos y visitados del municipio. La ayuda de la diputación ronda los 200.000 euros.