Avanzan las obras del aparcamiento de 40 plazas en el Tint de Bocairent
El consistorio impulsa la primera fase del proyecto de regeneración urbana en la zona industrial con fondos europeos NextGenerationEU
Bocairent avanza en la ejecución de la primera fase del proyecto de regeneración urbana de El Tint. Esta zona está formada por un antiguo complejo industrial, situado en pleno centro del casco urbano y al lado del Barrio Medieval. El cierre de las actividades económicas asociadas supuso una degradación progresiva de los inmuebles y de las parcelas; por eso, el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años un plan de acción para transformar el ámbito en dotaciones y espacios públicos al servicio de la ciudadanía.
En concreto, en los últimos meses, el consistorio ha iniciado las obras de una fase destinada a generar un primer aparcamiento con cuarenta plazas aproximadamente. La actuación está financiada por fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y tiene por objetivo ofrecer un punto de estacionamiento de vehículos que facilite la movilidad de vecindario y visitantes por la zona más céntrica de Bocairent. Una zona donde se sitúan algunos de los recursos turísticos principales, así como servicios destacados como el mercado municipal.
Para la concejal de Turismo, “se trata de una de las actuaciones más significativas del PSTD, que Bocairent está a punto de completar después de un trabajo muy intenso en los últimos años”. M. Luz Pascual señala que “esta zona de aparcamiento será de gran importancia porque facilitará las necesidades de vecindario y visitantes, reforzará el mercado y, además, abrirá la puerta a una segunda fase de El Tint en el futuro”.
En este sentido, el concejal de Obras confirma que “el Ayuntamiento está trabajando simultáneamente en esta actuación y en las gestiones para una segunda adquisición de parcelas del antiguo Tint”. “Tenemos un proyecto ambicioso de regeneración urbana, y a pesar de que, para hacerlo viable hay que llevarlo a cabo en fases, el objetivo es transformar toda la zona de forma global, con servicios como los aparcamientos o espacios públicos que potencien la vista panorámica del Barrio Medieval”, explica Ximo Carbonell.
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