El Ayuntamiento de Ontinyent notifica once incidencias en la primera noche de funcionamiento del "puerta a puerta"

El Ayuntamiento de Ontinyent ha notificado un total de once incidencias en la primera noche de funcionamiento del nuevo modelo de recogida de residuos "puerta a puerta". La capital de la Vall d'Albaida es la primera gran ciudad de la Comunitat Valenciana -su censo oficial ya supera los 37.000 pobladores- que apuesta por este sistema. Estos primeros días podrían definirse como "una experiencia piloto", aunque desde el consistorio llevan desde hace tiempo desarrollando un largo proceso de información destinado a la ciudadanía. Tras dos semanas instaurado en el diseminado, el "puerta a puerta" ya se ejecuta en todo el municipio.

Desde el consistorio han comentado que "entre las incidencias notificadas se encuentran algunos casos relacionados con la interpretación del calendario de recogida. Concretamente, al menos dos de las incidencias detectadas correspondieron al uso del cubo destinado a la materia orgánica para depositar esta fracción en una jornada en que no estaba prevista su recogida". Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se recuerda "la importancia de consultar el calendario facilitado a las personas usuarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y facilitar una separación adecuada de los residuos". Consultada al respecto por Levante-EMV, la concejal Sayo Gandia también ha explicado que mañana por la mañana se enviarán educadores ambientales a los puntos identificados como "conflictivos": "Hay algunos lugares en los que se ha visto que las bolsas las han tirado ya tarde -por la mañana- o en sitios donde no tocaba. Queremos que la gente entienda que están incumpliendo la ordenanza y podrían ser sancionados. De momento, no se han impuesto multas y ya dijimos que iba a haber un período de transición para que la gente estuviera informada. Actualmente, se está regulando el servicio y al próximo pleno se llevarán algunas alegaciones".

La primera noche de recogida se refirió a los residuos denominados como "resto", quizás los menos problemáticos. Desde el Ayuntamiento exponen que las "once incidencias representan un 0,073% respecto de las cerca de 15.000 unidades tributarias a las cuales presta servicio la empresa Fovasa, adjudicataria del contrato municipal de recogida de residuos". Sin embargo, dicho porcentaje presenta algunas dudas, ya que no hay garantías de que todos los inscritos hayan hecho caso del servicio. De hecho, durante las últimas horas sí se han registrado quejas públicas entre algunos residentes, que han denunciado casos en los que sus bolsas no habían sido retiradas o de la presencia de bolsas en la calle, en puntos cercanos a contenedores. Gandia ha explicado que "ha habido algún caso en el que los operarios de la empresa responsable han creído que algunas calles estaban cortadas al ver obras y no han recogido los cubos. Todas estas incidencias ya están solucionadas".

Un camión de basura retira un contenedor en Ontinyent, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Desde el Ayuntamiento también han explicado que la primera noche de la fracción "resta" ha coincidido "con el hecho de que la misma fracción ya había sido retirada masivamente durante la noche anterior, la de domingo a lunes, en el que fue el último servicio prestado con el sistema anterior. Esta situación ha hecho que la cantidad de residuos depositados no sea representativa del que será el funcionamiento habitual del nuevo sistema una vez se consolide el calendario de recogida entre la ciudadanía".

"Sin embargo, desde la empresa adjudicataria se destacaba que la jornada ha resultado especialmente útil como toma de contacto para el personal encargado de la prestación del servicio”, prosiguen las mismas fuentes municipales. En total, nueve equipos formados por tres personas cada uno participaron en las tareas de recogida, aprovechando esta primera noche para adaptarse a las nuevas rutas de trabajo, a las equipaciones incorporadas al contrato y a las herramientas tecnológicas que forman parte del nuevo modelo de gestión.

En cuanto al uso de los diferentes sistemas de depósito, "los contenedores comunitarios registraron una utilización mayoritaria durante esta primera jornada, mientras que los cubos individuales presentaron una menor actividad, una circunstancia atribuible principalmente al hecho que gran parte de la fracción resta había sido retirada la noche anterior dentro del antiguo servicio".

Desde el Ayuntamiento se ha incidido que los datos registrados en esta primera noche “confirman que la implantación del nuevo modelo se está desarrollando dentro de los parámetros previstos para un cambio de gran envergadura que afecta miles de hogares y actividades económicas”. En este sentido, se remarcaba que cualquier proceso de implantación de un nuevo servicio “requiere un periodo inicial de adaptación tanto por parte del personal encargado de su prestación como de las personas usuarias”. Así mismo, desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha querido agradecer la colaboración de la ciudadanía durante las primeras horas de funcionamiento del sistema.

La recogida continuará esta misma noche con la fracción de envases, mientras que la noche de miércoles a jueves será la primera destinada a la recogida de la materia orgánica, una de las principales novedades del nuevo sistema. Estas próximas jornadas permitirán continuar evaluando el comportamiento de las diferentes fracciones y avanzar en la consolidación de un servicio que busca incrementar los índices de reciclaje, mejorar la calidad de la separación de los residuos y ofrecer una gestión más eficiente y sostenible adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.

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Una de las tareas pendientes es la retirada de las islas de contenedores que aún están instaladas en la vía pública. El consistorio ha instalado carteles en los que se había de imposición de sanciones si son utilizadas. Cabe recordar que aún quedan más de 3.000 personas "obligadas" -aunque el dato tampoco ha sido confirmado por el consistorio- que no han recogido los cubos. Disponen de un plazo "extra" para pasar por la sala Gomis.