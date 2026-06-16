La compra de vivienda cae un 14% en Ontinyent mientras sigue al alza en Xàtiva por el impulso de la obra nueva

El mercado inmobiliario continúa evolucionando a diferentes velocidades en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, aunque los últimos datos oficiales del Ministerio de Vivienda correspondientes al primer trimestre de 2026 evidencian un cierto estancamiento de las transacciones en el conjunto de las tres comarcas.

En Ontinyent, el año comenzó con un descenso del número de operaciones de compraventa de inmuebles residenciales de en torno al 14% respecto al mismo periodo de 2025. Entre enero y marzo se formalizaron 121 escrituras de adquisición de viviendas en la capital de la Vall d'Albaida, 20 menos que en los tres primeros meses del pasado ejercicio. Por segundo trimestre consecutivo, además, ni uno solo de estos pisos y casas vendidos en el comienzo de 2026 estaba por estrenar: todos eran de segunda mano, una circunstancia que no es novedosa teniendo en cuenta que en todo 2025 se compraron solo dos propiedades de obra nueva en Ontinyent. El ayuntamiento acaba de anunciar un Plan de choque para contener los precios y estimular la creación de vivienda.

En el reverso de la moneda, el mercado inmobiliario ha continuado su senda ascendente en Xàtiva en el primer trimestre de este año, que se cerró con un 10,5% más de compraventas que en el mismo periodo de 2025. El resultado positivo obedece en buena medida a la propia dinámica del sector de la construcción, que mantiene al alza la oferta de viviendas a estrenar. Entre enero y marzo se vendieron en la capital de la Costera 12 inmuebles residenciales de obra nueva, frente a los 7 del primer trimestre del año pasado. Esta cifra coincide con el incremento anual que en términos globales experimentaron las transacciones inmobiliarias en Xàtiva, al pasar de las 143 operaciones del inicio de 2025 a las 158 de 2026. En esta ciudad, el precio de la vivienda se ha incrementado un 25% en el último año, hasta situarse en 1.232 euros en marzo.

Sin embargo, en el conjunto de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, l'Olleria fue la localidad en la que más pisos a estrenar se vendieron en el intervalo analizado, con 13 escrituras formalizadas, cuatro veces más que en el ejercicio anterior. El tercer municipio más poblado de las tres comarcas también registró el mayor crecimiento del número de transacciones, con un total de 59, un 40% más que en el primer trimestre de 2025.

En Canals, la cuarta población por habitantes del territorio, en cambio, apenas se contabilizaron 24 escrituras de compraventa entre enero y marzo, el equivalente a un retroceso del 14,3%.

Caída de las operaciones en 21 municipios

El indicador que mide la evolución de las transacciones inmobiliarias, de hecho, bajó un 0,59% en el conjunto de las tres comarcas, donde se formalizaron 670 compraventas en los tres primeros meses del año. De las 61 localidades que conforman esta área geográfica, 21 registraron una caída de las operaciones de adquisición de inmuebles residenciales respecto al comienzo de 2025: Agullent (-47%), l'Alcúdia de Crespins (-45%), Anna (-11%), Bocairent (-31,25%), Benissuera, Bicorp, Bufali, Estubeny (-100%), el Genovés (-15,4%), Llocnou d'en Fenollet (-25%), Moixent (-53%), Montaverner (-28,57%), Otos (-100%), el Palomar (-69%), Quatretonda (-50%), Quesa (-75%) y Rugat (-100%).

En otros 11 municipios del mismo ámbito, el balance entre un año y otro fue igual a cero. Hubo, además, nueve poblaciones pequeñas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida en las que no se computó ni una sola operación en el primer trimestre (Bellús, Beniatjar, Bicop, Estubeny, Otos, Rugat, Guadasséquies, Bufali y Benissuera).

Entre las localidades con un mayor número de transacciones en el primer trimestre de 2026 se situaron Benigànim (26, con un incremento del 18%), Enguera (16, las mismas que en 2025), Navarrés (14, un 40% más) o Vallada (con 11, un 83% más).

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Aunque la venta de vivienda nueva creció un 84% respecto al año pasado en las tres comarcas (de 26 a 48), este tipo de operación solo se materializó en una decena de municipios: Albaida (2), l’Alcúdia de Crespins (1), Anna (1), Benigànim (3), Castelló de Rugat (6), Cerdà (1), l’Olleria (13), Xàtiva (12), Rotglà (8) y Quatretonda (1).