Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en Bélgida, Carrícola, El Palomar y Otos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 21 y 41 años, como presuntas autoras de una decena de robos de cobre cometidos en el alumbrado público y en cargadores de vehículos eléctricos instalados en la vía pública de pequeñas localidades del interior de las provincias de Alicante y Valencia.

Entre los meses de marzo y mayo de 2026, la Guardia Civil detectó un incremento de robos y hurtos de cableado de alumbrado público y de cargadores eléctricos de vehículos instalados en la vía pública de pequeños municipios del interior de Alicante y Valencia, en los que llegaron a sustraerse unos 2.000 kilos de cobre. Analizados los hechos, los agentes estimaron que el perjuicio económico ocasionado a los distintos ayuntamientos podría superar los 100.000 euros.

El tipo de sustracciones y las localidades elegidas apuntaban desde un primer momento a unos mismos autores, por lo que el Equipo ROCA de la Compañía de Ibi puso en marcha la operación “Alphacob” para esclarecer los hechos.

La operación, dirigida por el Equipo ROCA de Ibi y que contó con la colaboración de agentes del Puesto de Muro de Alcoi y de la Policía Local de Alcoi, se prolongó durante varias semanas. Las gestiones incluyeron la toma de declaración a testigos, el análisis de pruebas recabadas y diversas vigilancias, hasta lograr identificar a dos varones residentes en Alcoi. Las pesquisas permitieron constatar que, pocas horas después de cada sustracción, vendían el cobre en distintos centros de tratamiento y reciclaje de las zonas de Alcoi e Ibi.

Parte del material interceptado a los autores de la oleada de robos de cobre. / Levante-EMV

En la madrugada del 20 de mayo los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre los sospechosos, que fueron detenidos cuando regresaban de cometer un robo, en esta ocasión en la localidad de Xàbia. En el momento de la detención se recuperaron unos 200 metros de cableado sustraído esa misma noche y se intervinieron diversas herramientas, así como el vehículo presuntamente empleado para cometer los hechos.

Finalmente, a los dos hombres, de 21 y 41 años, se les han imputado trece delitos de robo y hurto cometidos en las localidades alicantinas de Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Campo de Mirra, Fageca, Famorca, Gorga, Xàbia y Planes, así como en los municipios valencianos de Bélgida, Carrícola, El Palomar y Otos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoi, en funciones de guardia, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.

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La Guardia Civil recuerda "la importancia de la colaboración ciudadana y anima a comunicar cualquier actividad sospechosa relacionada con la sustracción de cableado o metales, dado que este tipo de robos puede afectar a servicios públicos esenciales como el alumbrado".