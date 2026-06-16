Detienen a un hombre de 31 años tras robar en una casa y agredir a uno de sus propietarios en Ontinyent

Todo ocurrió ayer, sobre las seis de la tarde, en una vivienda ubicada en la zona de la Cantereria, en Ontinyent. Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se trasladó hasta las inmediaciones del 119 del carrer de la Cantereria de la capital de la Vall d'Albaida tras recibir un aviso sobre un posible robo u ocupación de un inmueble. Las fuentes consultadas exponen que fue una vecina de la zona la que avisó de lo ocurrido, informando de que dos hombres habían entrado en una residencia y "al parecer estaban intentando ocuparla". Las mismas fuentes exponen que "los herederos del propietario se personaron en el lugar y la situación se volvió muy tensa".

Los agentes de la Policía Nacional se acercaron hasta el lugar y acabaron deteniendo a un hombre de origen marroquí de 31 años de edad por un delito de "robo con intimidación y violencia". Según relatan los testigos, el arrestado habría agredido a uno de los dueños de la casa que se la habría enfrentado tras haber entrado en ella. Las mismas fuentes exponen que había un segundo implicado "que huyó del lugar de los hechos". Desde la CNP solamente han confirmado la detención del primer implicado. La patrulla también solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al hombre agredido.

Noticias relacionadas

El agresor acabó detenido y enviado al juzgado. Fuentes relacionados apuntan a que se podría haber registrado una posible ocupación de la vivienda. Los cuerpos de seguridad actuaron y el agresor acabó detenido.