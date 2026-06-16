Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen logopeda ValènciaProtestas educaciónFalla de la SequiotaDimite Amparo Ortsgorrillas playa ValènciaRafa Mir cárcelNotas de corte Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Detienen a un hombre de 31 años tras robar en una casa y agredir a uno de sus propietarios en Ontinyent

La Policía Nacional confirma el arresto del varón por un delito de "robo con violencia e intimidación"

Imagen en Google Maps del lugar en el que se registró el intento de robo y posible ocupación de una vivienda en Ontinyent.

Imagen en Google Maps del lugar en el que se registró el intento de robo y posible ocupación de una vivienda en Ontinyent. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis G. Llagües

Ontinyent

Todo ocurrió ayer, sobre las seis de la tarde, en una vivienda ubicada en la zona de la Cantereria, en Ontinyent. Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se trasladó hasta las inmediaciones del 119 del carrer de la Cantereria de la capital de la Vall d'Albaida tras recibir un aviso sobre un posible robo u ocupación de un inmueble. Las fuentes consultadas exponen que fue una vecina de la zona la que avisó de lo ocurrido, informando de que dos hombres habían entrado en una residencia y "al parecer estaban intentando ocuparla". Las mismas fuentes exponen que "los herederos del propietario se personaron en el lugar y la situación se volvió muy tensa".

Los agentes de la Policía Nacional se acercaron hasta el lugar y acabaron deteniendo a un hombre de origen marroquí de 31 años de edad por un delito de "robo con intimidación y violencia". Según relatan los testigos, el arrestado habría agredido a uno de los dueños de la casa que se la habría enfrentado tras haber entrado en ella. Las mismas fuentes exponen que había un segundo implicado "que huyó del lugar de los hechos". Desde la CNP solamente han confirmado la detención del primer implicado. La patrulla también solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al hombre agredido.

Noticias relacionadas

El agresor acabó detenido y enviado al juzgado. Fuentes relacionados apuntan a que se podría haber registrado una posible ocupación de la vivienda. Los cuerpos de seguridad actuaron y el agresor acabó detenido.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
  2. El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
  3. Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
  4. El futuro Paseo García Lorca será el segundo pulmón verde de València tras el Jardín del Turia
  5. Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual
  6. María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"
  7. No puede ser que en 2026 sigan entrando aguas residuales por casi todas las acequias de l’Albufera
  8. Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto

Detienen a un hombre de 31 años tras robar en una casa y agredir a uno de sus propietarios en Ontinyent

Detienen a un hombre de 31 años tras robar en una casa y agredir a uno de sus propietarios en Ontinyent

Avanzan las obras del aparcamiento de 40 plazas en el Tint de Bocairent

Avanzan las obras del aparcamiento de 40 plazas en el Tint de Bocairent

Así se recogen los residuos en un área de aportación de Ontinyent

El "día D" del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta en Ontinyent

El "día D" del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta en Ontinyent

La compra de vivienda cae un 14% en Ontinyent mientras sigue al alza en Xàtiva por el impulso de la obra nueva

La compra de vivienda cae un 14% en Ontinyent mientras sigue al alza en Xàtiva por el impulso de la obra nueva

Fallece otro conductor en la A-35 tras registrarse un accidente de tráfico en Moixent

Fallece otro conductor en la A-35 tras registrarse un accidente de tráfico en Moixent

Ontinyent renueva seis áreas de juegos infantiles con una subvención de 250.000 euros de la Diputació

Ontinyent renueva seis áreas de juegos infantiles con una subvención de 250.000 euros de la Diputació

Cruce de acusaciones entre la consellera de Justicia y el alcalde de Xàtiva por la compra de una parcela para los nuevos juzgados

Cruce de acusaciones entre la consellera de Justicia y el alcalde de Xàtiva por la compra de una parcela para los nuevos juzgados
Tracking Pixel Contents