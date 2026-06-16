El "día D" del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta en Ontinyent

El día ya ha llegado. Ontinyent ha registrado esta noche la primera jornada con el nuevo modelo de recogida de basura "puerta a puerta", tras un largo proceso de información auspiciado por el Ayuntamiento y en medio de los recelos entre un sector de la población. Durante la primera noche, los residentes en la localidad de la Vall d'Albaida han tenido que dejar en sus cubos los residuos de la fracción resto. Los depósitos han sido recogidos frente a sus casas por los operarios. El calendario también marca las jornadas en las que se han de dejar las fracciones de basura orgánica, envases, papel y cartón. Los residuos deben sacarse a la calle entre las ocho y media y las once de la noche.

El inicio del proceso, el "día D", llega tras varios meses en los que se han ido detallando los pormenores del cambio. Todos los vecinos consultados ayer por este periódico pidieron mantener el anonimato y mostraron sus dudas al respecto. Hay opiniones diversas, algunas muy críticas. La mayoría de los cuestionados fueron escépticos sobre los resultados del nuevo modelo, aunque algunos apostaron por esperar a que transcurran los primeros días para "mojarse".

Agustí Perales Iborra

En la ciudad, por otra parte, aún se mantenían este lunes algunas islas de contenedores que no han sido retiradas. La mayoría de estos depósitos estaban llenos de basura, por lo que todos los indicios apuntan a que muchos han sido los pobladores que han sacado las bolsas de basura que aún tenían en casa durante las últimas jornadas con el ya viejo modelo. En muchos depósitos que aún se mantienen se han instalado carteles informativos en los que se avisa de una posible sanción por dejar basura.

Contenedores llenos de basura en la Plaça del Músic Vicent Rodríguez, ayer en Ontinyent. / Perales Iborra

El consistorio ha duplicado operarios y ha triplicado los camiones de basura con el nuevo servicio de recogida de residuos. La flota incorpora sistemas inteligentes de control y vehículos de bajas emisiones para avanzar hacia un modelo "más moderno, eficiente y sostenible", que ya ha entrado en funcionamiento de manera integral. Ayer, dos operarios recogían a las 11 de la mañana las bolsas de deshechos acumuladas en las diferentes zonas de aportación. Consultados por este diario, confirmaron que durante las dos últimas semanas apenas han tenido incidencias: "Tenemos un grupo de whatsapp donde podemos comunicarnos. Alguna vez te puedes encontrar el contenedor vacío y bolsas fueras, pero casi nunca pasa nada. O viene la gente y te pregunta. Hoy ha venido un ciudadano inglés y nos ha dicho que no entendía los carteles al estar en valenciano, por ejemplo", comentaron.

Dos operarios recogen las bolsas en el área de aportacion de la Avinguda València, ayer. / Perales Iborra

Desde el consistorio defienden que "se han retirado el 90 % de los contenedores", aunque solo hacía falta dar una vuelta por la ciudad para ver algunos permanecían ayer: "El resto se retirarán en breve", comentan las voces municipales consultadas. A su vez, recuerdan que "12.361 personas han recogido su kit, sin contar los comunitarios en el diseminado y puerta a puerta, es un 80% del reparto. Hay más de 300 fincas que han optado por comunitarios y se tiene que tener en cuenta también que hay gente con segundas residencias o viviendas vacías". Así, definen la cifra como "muy positiva": "En realidad por toda esta casuística que enumeramos es muy difícil que se supere el 85%". Desde el consistorio también han anunciado que van a pedir al COR una rebaja en el recibo de los ciudadanos por los efectos económicos del cambio de modelo.

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Lo que no han hecho público, de momento, es el dato de residentes "obligados" que no han recogido su kit. Un cálculo aproximado habla de unos 3.000 vecinos que no han querido -o podido- recoger los cubos. Tienen hasta el 26 de junio para hacerlo, ya que el consistorio ha aplicado una prórroga de 15 días para que pasen por el punto de la sala Gomis. Un grupo de vecinos contrarios a la iniciativa recogieron hace semanas hasta 5.000 firmas en contra del nuevo modelo. Recientemente, han anunciado la creación de una plataforma ciudadana. Y también han anunciado en redes sociales la convocatoria de una manifestación. La cita, de momento, no tiene ni fecha ni hora.