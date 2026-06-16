Doce entidades LGTBIQ+ exigen a la DGT una investigación rigurosa sobre el trato de una examinadora a una persona trans en Xàtiva

Una docena de entidades y colectivos LGTBIQ+ se han adherido a un comunicado conjunto con el que han querido expresar su "profunda preocupación" ante la denuncia pública de una persona trans que -como adelantó Levante-EMV el pasado viernes- vio cuestionada su identidad durante una prueba práctica de conducción en Xàtiva, a pesar de haber presentado la documentación acreditativa correspondiente.

El afectado se vio obligado a proporcionar explicaciones y acreditaciones de carácter estrictamente personal (hasta el punto de tener que enseñar la cicatriz de su operación) para que se reconociera su identidad. "Nos encontramos ante una actuación de extrema gravedad, incompatible con los principios que deben regir cualquier servicio público y que ninguna personas debería verse obligada a soportar para poder ejercer un derecho o acceder a una prueba administrativa en condiciones de igualdad", recalcan.

Las asociaciones firmantes han reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) "una investigación rigurosa, transparente y con todas las garantías", así como que se adopten "medidas que eviten la revictimización de la persona afectada". Igualmente, exigen al organismo dependiente del Ministerio del Interior, encargado de diseñar y ejecutar las políticas viales, la revisión de sus protocolos y "una mayor formación del personal en igualdad de trato, diversidad y derechos humanos para prevenir situaciones discriminatorias parecidas".

Servicio de asesoramiento

Además, las entidades y colectivos LGTBIQ+ también han instado al Ayuntamiento de Xàtiva a "mostrar públicamente su compromiso con la igualdad y la no-discriminación", así como a "cumplir los compromisos pendientes, entre ellos la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento psicológico, jurídico y laboral para las personas LGTBIQ+".

"Ninguna persona tendría que ver cuestionada su identidad ni tener que justificar quién es para poder acceder en igualdad de condiciones a un servicio público", concluyen las entidades en el comunicado emitido este martes. Este diario preguntó al viernes a la DGT sobre la investigación interna a la examinadora y sobre la existencia de protocolos para garantizar un trato adecuado a las personas trans, pero hasta el momento noha recibido ninguna respuesta al respecto.