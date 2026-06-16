Frenan un intento de ocupación de una vivienda en la calle Corretgeria de Xàtiva
La Policía Local identificó a un individuo que intentaba ocupar una casa en el casco antiguo, instándole a abandonar el inmueble
La Policía Local de Xàtiva frenó ayer un intento de ocupación en una casa ubicada en la calle Corretgeria, en pleno corazón del casco antiguo de la capital de la Costera. El incidente tuvo lugar sobre la una del mediodía. Así, las fuentes consultadas acudieron al lugar de los hechos y observaron que la puerta de la vivienda estaba abierta: "Se comprobó el interior de la misma y se encontró a una persona que parecía estar ocupando ilegalmente la vivienda".
Entonces, los agentes realizaron una inspección ocular del edificio sin encontrar a nadie más dentro: "Se identificó al reseñado y se consultó por vía telefónica la situación policial del mismo, que resultó negativa. Una vez comprobada su situación se le instó a que abandonara la vivienda, recogiendo sus enseres y abandonando el lugar".
La vivienda tiene la puerta rota y no se puede cerrar. Un simple vistazo desde fuera confirma que hay un cierto orden, como si hubiera sido habitada recientemente. Los agentes pasaron un aviso para que "se realicen las gestiones oportunas para el aseguramiento y cierre de la vivienda para evitar la ocupación de la misma".
El incidente también ha sido avisado por los miembros de la asociación Casc Antic Digne i Viu en redes sociales: "Incidencia de seguridad y orden público ayer en la calle Corretgeria del núcleo antiguo de Xàtiva. La puerta de una casa estaba rota con vidrios por tierra. ¿Intento de ocupación?", comentan.
Cabe recordar que ayer también se registró un intento similar de ocupación de una vivienda en Ontinyent, aunque este caso fue mucho más conflictivo y finalizó con la detención de un ciudadano de 31 años por un intento robo con intimidación y violencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
- El futuro Paseo García Lorca será el segundo pulmón verde de València tras el Jardín del Turia
- El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
- Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual
- María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"
- No puede ser que en 2026 sigan entrando aguas residuales por casi todas las acequias de l’Albufera