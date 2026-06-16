Ontinyent completa la renovación de la rotonda que conecta el barrio de Sant Rafel con los de La Vila y El Llombo

El Ayuntamiento de Ontinyent está llevando a cabo los trabajos de renovación integral de la rotonda situada en la avenida Diputación del Barrio de Sant Rafel, que conecta este con los barrios de La Vila y El Llombo, una actuación que permitirá mejorar tanto la seguridad viaria como la imagen de esta zona. Las obras incluyen la sustitución del adoquinado existente y la renovación completa del asfaltado de la infraestructura.

Esta intervención se ejecuta al marco de las obras de mejora del drenaje, la estabilización de taludes y el incremento de la seguridad viaria que se están desarrollando actualmente al Carril de la Costa. En concreto, la renovación de la rotonda había sido incluida por la empresa adjudicataria como una mejora dentro del contrato de las actuaciones subvencionadas íntegramente por la Diputación de València. El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha destacado que “continuamos avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias de la ciudad, aprovechando al máximo las oportunidades de financiación externa. Esta actuación nos permite renovar un punto muy transitado que, además, conecta varios barrios de la ciudad”.

Borrell ha incidido en que las actuaciones que se están ejecutando tanto al Carril de la Costa como en este entorno “son el resultado de años de trabajo y de gestiones para conseguir recursos otras administraciones”. En este sentido, remarcaba que “estamos mejorando el bienestar de la ciudadanía y modernizando infraestructuras esenciales sin que esto supongo una carga económica para los ontinyentins y ontinyentines, gracias a la financiación que hemos conseguido de diferentes administraciones como Europa, el Estado, la Generalitat y la Diputación”.

Colaboración institucional

El regidor también ha querido poner en valor la colaboración institucional con la Diputación de València, administración que asume el coste de las actuaciones vinculadas al proyecto del Carril de la Costa. “La presencia y capacidad de influencia de Ontinyent en la Diputación, donde la ontinyentina Natàlia Enguix es vicepresidenta primera, está facilitando que inversiones largamente reivindicadas sean una realidad. Estamos viendo como se materializan proyectos que mejoran las comunicaciones, la seguridad y la calidad de los espacios públicos de la ciudad”, ha concluido el edil.